Ester Muñoz despide con una colección de zascas a Montero, autoproclamada la «mujer más poderosa de la democracia»

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha despedido a María Jesús Montero, aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en su última sesión de control en la Cámara antes de abandonar sus cargos y asumir su responsabilidad como candidata del PSOE para las elecciones andaluzas. La dirigente del PP ha borrado la sonrisa a Montero, quien se autoproclamó el martes la «mujer más poderosa de la democracia», retratando su «incompetencia», sus «mentiras» y sus «engaños».

Además, Muñoz ha recordado a Montero que «ayudó a su jefe», Pedro Sánchez, «a intercambiar poder por impunidad» y a «atacar al resto de los españoles». «Usted pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado», ha añadido la portavoz del PP, asegurando que Sánchez «no se ha quedado» en el hemiciclo «ni para despedirla».

La colección de zascas de Ester Muñoz se ha visto reforzada por los documentos, que la diputada popular ha ido sacando uno a uno. «Esta es usted en 2023 diciendo que tendría Presupuestos para 2024. Ésta es usted en 2024 diciendo que traería Presupuestos en 2025», ha ido enumerando Muñoz, con los papeles como comprobante. Y así hasta este año, en el que Montero aseguró que «tendría Presupuestos para 2027», mintiendo de nuevo a los ciudadanos.

«Mentiras y engaños, eso es usted», ha completado Ester, quien no asocia a Montero «solamente incompetencia, también corrupción». Así, la portavoz del PP ha pasado a repasar episodios que relacionan a la todavía vicepresidenta del Gobierno con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el propio Pedro Sánchez.

«Usted en enero del 2024 dijo que pondría las manos en el fuego por Cerdán, un señor que acabó en la cárcel y del que usted no ha dicho absolutamente nada», ha iniciado Muñoz, en esta nueva retahíla de zascas a María Jesús Montero. «Esta es usted», ha resaltado, enseñando una nueva foto. «Aplaudió durante un minuto y medio a Ábalos, un ministro compañero suyo que contrataba mujeres prostituidas y usted, ni como ministra ni como mujer, dijo absolutamente nada», añade.

La traición de Montero

«Lo peor de eso es que además ayudó a su jefe a intercambiar poder por impunidad, y estaba trabajando en una financiación que iba a atacar al resto de los españoles», ha criticado Ester Muñoz, quien asegura que Montero «no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía». «En lo personal le deseo lo mejor, pero le deseo a los andaluces que usted solo sea, en el mejor de los casos, la líder de la oposición», ha predicho.

Antes de provocar los aplausos de los miembros de la bancada del PP presentes en la sesión de control de este miércoles, Ester Muñoz ha finalizado su discurso con una última y contundente frase hacia Montero. «Usted pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre –Pedro Sánchez– en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado. No se ha quedado ni para despedirla».