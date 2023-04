Colocan una escultura de Juan Carlos I disparando al Oso y el Madroño en la Puerta del Sol

Una escultura de poliuretano de Juan Carlos I ha aparecido este miércoles en la plaza de la Puerta del Sol en Madrid. Esta figura del Rey emérito sostiene un rifle de caza y se encuentra apuntando hacia la estatua de El Oso y el Madroño que se encuentra ubicada en la céntrica plaza. La escultura ha sorprendido a los viandantes que han cruzado la famosa plaza madrileña.

El autor de esta obra es el artista chileno Nicolas Miranda. La razón de esta acción, en palabras del artista, es la de «ridiculizar la figura del monarca». Estrategias parasitarias para la supervivencia en un mundo cruel, es el nombre escogido para esta figura. «El monumento madrileño lo conecto con la monarquía española para hacer una parodia al símbolo de la ciudad. Pero al final todo tiene que ver con el lenguaje visual», señala el artista.

La figura ha sido colocada sin permiso del Ayuntamiento de Madrid y ha permanecido durante 10 minutos en la Puerta del Sol. Será exhibida en una exposición que el artista chileno tiene en la Asociación Cultural ‘La Parcería’, ubicada en el distrito madrileño de Arganzuela. Nicolás Miranda, en una nota de presa, afirma que muchos españoles relacionan a Juan Carlos I con «una lujuriosa vida privada y con su afición a la caza de animales en peligro de extinción como bisontes, elefantes y osos».

Sus cacerías

Esta estatua hace referencia a las cacerías que llevó a cabo Juan Carlos I en años anteriores. La más famosa fue una que protagonizó en abril de 2012, cuando acudió a Botswana para cazar elefantes. Este hecho se volvió público debido a que la Casa del Rey informó de que el entonces jefe del Estado se había roto la cadera, y poco después se conoció que fue debido a esta cacería en Botswana. Para la posterioridad quedarán grabadas las declaraciones que hizo Juan Carlos I a raíz de todo este asunto: «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a pasar».

La figura de Juan Carlos I en la Puerta del Sol coincide con la visita reciente del Rey emérito a España. El que fuera Jefe del Estado volvió este martes a Abu Dabi, tras pasar 7 días en suelo nacional, entre regatas con amigos en Sangenjo (Pontevedra) y una revisión odontológica que realizó en Vitoria. Juan Carlos I ha optado por un perfil bajo para esta visita para evitar cualquier polémica, debido a que esta estancia no contó con el beneplácito de la Casa Real.