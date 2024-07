La escritora Nuria Coronado sobre la «moda» trans: «Son una secta y muchos niños se arrepienten»

La periodista y escritora Nuria Coronado habla en su libro No contaban con las madres la lucha de miles de familias contra el fenómeno trans. En el mismo, recoge palabras de madres que no saben que hacer para proteger a sus hijos y cuentan cómo la «moda» de ser trans ha cambiado sus vidas completamente. «Muchos niños transicionados se arrepienten», asegura en la entrevista a OKDIARIO. El objetivo de Nuria al escribir este libro es dar visibilidad a los problemas que, a veces, se enfrentan muchas madres cuando sus hijos o hijas les dicen a una temprana edad que son del otro género. «Una madre conoce a su hijo y como mínimo siempre hay que preguntarles y ver si detrás de esto hay un problema», continúa. En la mayoría de los casos, según afirma en su libro, puede haber problemas de bullying o situaciones traumáticas.

Coronado habla directamente de «secta» trans: «Me han dejado de llamar de tertulias y borraron más de 10 programas de televisión que había hecho, también colaboré en Público y me tuve que ir porque cada vez que proponía hablar del transgenerismo me decían que no». Y añade: «el viernes te dejan y el lunes comienza a colaborar Elisabeth Duval», subraya la escritora.

Alerta además en su libro del peligro que pueden correr muchos padres: «Los padres pueden perder la patria potestad si cuestionan la idea de su hijo o si simplemente quieren ser cautos y prefieren esperar a que el niño/a sea más mayor». «Pero no sólo eso, si los padres tienen algún tipo de ayuda pública como en el caso de un salario mínimo vital, también lo pueden perder», asegura Nuria animando a que los padres lean la Ley 4/2023 del 28 de febrero.

En su libro escribe que «el calado de la identidad de género es tal que cada día sube el contador de menores de edad que, de un día para otro y sin haber manifestado nunca disforia de género, llegan a sus hogares y anuncian que son trans». En la entrevista además pone un ejemplo de uno de los testimonios que recoge en el libro: «Somos tres amigas y nuestras hijas, de 14 años, también lo son desde la infancia. Las tres acuden al mismo grupo scout. Hace un año que las tres se declararon trans a la vez exigiendo hormonación de forma casi inmediata», relata. Es uno de muchos casos de ese «boom» de transgénero. La periodista habla también de la «secta» trans: «Tanto es así que las familias no pueden oponerse por mucho que sepan que sus hijos o hijas nada tienen que ver con ser trans, ya que además de ser tildadas de tránsfobas pueden llegar a perder la patria potestad o determinadas ayudas públicas, así como enfrentarse a multas por delito de odio», escribe.

Asegura en el libro que el fenómeno trans arrastra e influencia a los niños y adolescentes que en su mayoría, un 80%, están incómodos con su cuerpo, no con su sexo biológico. Advierte que las consecuencias son irreversibles, por lo que acude a científicos, abogados y psicólogos para que desenmascaren «la fantasía distópica del poder trans».

Las cárceles de mujeres es otro de los temas que la escritora quiso recalcar en la entrevista. «Además de ser lugares muy reducidos, si los llenamos de hombres podemos poner en peligro a las presas». Y va más allá con su argumento: «Ahora, si estás en la piscina con tu niña, tienes que permitir que un hombre autosentido mujer entre en los vestuarios cuando tu hija se está cambiando desnuda porque si no la que cometes el delito eres tú», afirma indignada con este tema. «No sabes si esa persona es un pederasta o un violador», continúa.

Para ella, el principal problema con el que se han encontrado es «un movimiento político y propagandístico que ha sabido deslegitimar el movimiento feminista», haciendo hincapié en el flaco favor que está haciendo Irene Montero a estos niños y jóvenes.

Nuria Coronado asegura que cada historia que ha conocido ha calado en ella: «No me puedo quedar con una porque las historias son brutales», sentencia. Lo que está claro es que Nuria y muchas madres –anónimas en su mayoría– no se van a quedar quietas al ver la gran problemática que esta ley está causando en sus niños. La escritora finaliza la entrevista dando las gracias a las madres valientes que han contado sus testimonios y con un claro mensaje: «Si no contaban con las madres, que sepan que somos un coro que vamos a callar a todas esas monteros y compañía», finaliza.