Escándalo en TVE: niega a la TV gallega los ‘sanfermines’ pero se los cede a la vasca y la navarra

Nuevo escándalo en RTVE. Y nueva cesión del PSOE y del Gobierno a sus socios vascos y navarros, PNV, Bildu y Nafarroa Bai. O, al menos, eso piensan en el PP. El presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, ha denegado a la televisión pública gallega la cesión de las imágenes de los encierros de los sanfermines pese a que sí se los ha entregado a las cadena pública vasca y a Navarra Televisión -Ayuntamiento de Pamplona- para que los emitan en sus respectivos territorios en sus idiomas propios. Fuentes oficiales de la cadena pública nacional han confirmado que la TV gallega ha pedido las imágenes pero la respuesta de TVE es que se trata de un intercambio de programas con EiTB y que «está cerrado» en estos momentos a otras cadenas.

La dirección de TVE ya negó a Telemadrid y Castilla-La Mancha Televisión (una del PP y otra del PSOE) estos derechos alegando que vascos y navarros tenían un idioma propio. Ahora, los gallegos no podrán ver en su idioma propio los encierros. Las direcciones de Castilla-La Mancha televisión y Telemadrid solicitaban el 13 de junio por carta las imágenes por tratarse de un acuerdo «con una televisión que forma parte de la Forta».

De acuerdo con las fuentes consultadas, la respuesta de TVE a las cadenas públicas madrileña y manchega fue en un primer momento que era porque la vasca y la navarra podrían emitir los encierros en sus idiomas. Posteriormente, en la carta de respuesta oficial, a la que ha tenido acceso este diario, Pérez Tornero deniega la cesión de las imágenes ya que lo firmado con EiTB es un contrato de intercambio de programas -un concierto de Fito y los Fitipaldis, hizo un 6% de audiencia frente al 69% que hacen los encierros, y de varias galas del Festival de San Sebastián-.

Pérez Tornero les contesta que este intercambio «supone aumentar la difusión de un evento entre un público muy concreto, el habituado a seguir emisiones en euskera, y sólo para un territorio de emisión muy reducido, que en ningún caso nos priva de competir con otras cadenas por la audiencia y la relevancia».

Con esta contestación, la televisión pública gallega decidió también solicitar las imágenes para emitirlas en gallego. Sin embargo, la respuesta -verbal de momento- ha sido negar las imágenes. Los gallegos no tendrán los encierros en su idioma, sí los vascos y los navarros, donde gobiernan PNV y Bildu, socios y aliados del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ensayo

En una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada del PP Amelia Salanueva, Pérez Tornero aseguró que la cesión a las citadas televisiones vasca y navarra era un proyecto que les serviría para estudiar el impacto de la decisión. «Usted me dice, también, si me lo pidieran en Galicia o en Cataluña. Les he dicho que ahora vamos a ensayar, porque también en nuestro consejo de administración me han pedido cautela y experimentar con esto durante un año, ver qué nos pasa, y el año que viene podremos renovar si nos favorece y si estamos todos de acuerdo, se hará. Esa apuesta en general es un patrimonio común de todos, y estamos por eso», señaló el presidente de RTVE en el Parlamento.

Pérez Tornero también defendió el acuerdo con EiTB señalando que la audiencia en vasco de la cadena es «escasísima».