Errejón comienza su campaña con llamadas masivas y le meten en una lista de ‘spam telefónico’

El candidato a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón ha sido el protaganista de una polémica causada por su sistema de propaganda electoral. Las llamadas masivas del ex de Podemos han molestado a los usuarios que le han incluido en una lista de spam.

“Hola, soy Íñigo Errejón”. Es el mensaje que han escuchado muchos ciudadanos al descolgar el teléfono en los últimos días. La voz del candidato a la Comunidad de Madrid les hablaba a través de una grabación. El número desde el que ‘Mas Madrid’ ha realizado esta campaña ya ha sido incluido dentro de una lista de spam telefónico.

“10 llamadas en menos de 15 minutos hoy, ayer 23 llamadas, sois unos sinvergüenzas sea quien sea. Devuelves la llamada y el numero no existe”, denuncia un usuario en la página web Listaspam.com.

La iniciativa del candidato Errejón parece no haber gustado a muchos ciudadanos españoles, que no entienden que se haya tenido acceso a sus números de teléfono para la campaña electoral del ex de Podemos. Lo cierto es que esta práctica es legal, ya que los partidos políticos pueden tener acceso a este tipo de datos en periodo electoral. Sin embargo, Errejón no ha estado del todo acertado ya que la mayoría de los destinatarios de sus llamadas no son madrileños y, por tanto, ni siquiera pueden introducir su nombre en las urnas el próximo 26 de mayo.

El procedimiento de la comunicación, según han informado afectados a OKDIARIO, comienza con el saludo de Errejón. El propósito de la llamada es pedir permiso a los ciudadanos para una segunda llamada en la que, supuestamente, podrán “mostrar su opinión” sobre distintos aspectos al equipo del candidato. De esta manera, ‘Mas Madrid’ hará campaña electoral directa a través del teléfono.

Sin embargo, sus llamadas masivas han provocado que el número de teléfono desde el que lo hacen haya sido incluido en una lista de spam.

ListaSpam.com es un servicio gratuito en el que no es necesario registrarse. Su función es realiza búsquedas de teléfono inversas. Es decir, no busca el teléfono de una persona o empresa en particular, sino a quién pertenece para descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones y cómo detener sus llamadas. De esta manera los usuarios pueden introducir un número y conocer la procedencia del mismo. Es tan sencillo como escribir el número, sea éste u otro, que te llama sin cesar y poder ver qué es lo que ocurrió con otros usuarios y de quién se trata.

El número de la campaña de Errejón ha sido incluido entre ellos. Ahora, decenas de usuarios protestan contra la comunicación .

“Es la voz de Iñigo Errejon. que busque el voto en otro lado”, advierte uno de los usuarios. “¡Qué sinvergüenzas destrozado Venezuela y ahora quieren hacer lo mismo con España(…) por supuesto pagadas con el dinero de todos los españoles. Partido de golfos, mentirosos.¡Qué pena nos nos quedárais en Venezuela!”, asevera otro.

Que los jubilados trabajen

Otra de las iniciativas llevadas a cabo por el partido de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, e Íñigo Errejón ha sido la de grabar unas charlas entre ambos en las que hablan de su futuro programa electoral y las medidas que quieren implantar.

No exenta de polémica fue la primera que propusieron: que los jubilados trabajen. En el vídeo se puede ver cómo Carmena y Errejón mantienen una conversación sobre la integración de las personas mayores en la sociedad. La alcaldesa explica que, bajo su mandato, se ha creado una feria para aprovechar el talento que tienen muchos jubilados en la artesanía. La líder de Más Madrid cree que el problema está en la existencia de “estructuras muy rígidas” que no permiten que los jubilados cobren de manera legal por sus trabajos. “Si son buenos, ¿por qué no vamos a retribuirles?”, se queja Carmena.

Errejón, por su parte, cree que al existir muchas “personas mayores conocedoras de oficios que se están perdiendo se les podría incorporar a los cursos de Formación Profesional para que haya un intercambio de conocimientos y mezclar generaciones”. De esta manera, el ex de Podemos aporta como una de las soluciones que los propios ancianos se conviertan en profesores para enseñar su oficio a los jóvenes.