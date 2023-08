ERC debate no apoyar a Armengol y lo decidirá en una Ejecutiva justo antes de la sesión en el Congreso

Quedan pocas horas para la constitución del Congreso y las cosas se le complican cada vez más a Pedro Sánchez. Los siete apoyos de ERC, que el pasado jueves la diputada Teresa Jordà aseguró al PSOE, están más en duda que nunca. Y ante el inmovilismo de los socialistas, según fuentes de la formación separatista, los de Oriol Junqueras ponen en duda su voto afirmativo a la candidatura de Francina Armengol para presidir el Congreso. La dirección sopesa convocar una reunión de la ejecutiva telemática urgente, este jueves, para decidir su posición final.

En plenas negociaciones para la formación de la Mesa del Congreso la secretaria general de ERC, la fugada Marta Rovira, ya lanzó una advertencia al PSOE: «No puede dar por descontados los votos de ERC a cambio de nada. Ni a una Mesa del Congreso que ha vetado el catalán, que no ha dejado investigar el espionaje de Pegasus o que ha atascado la tramitación de la ley de amnistía». Una amenaza que la posición de Junts, de no facilitar la elección de la ex presidenta de Baleares -que era bien vista por los de Junqueras- está a punto de materializar. De esta forma ERC va a remolque de los de Carles Puigdemont, un dato a tener muy en cuenta de cara a la investidura de Sánchez.

Con las palabras de Rovira y el debate interno de ERC de este miércoles, la formación que ostenta la presidencia de la Generalitat trata de endurecer su postura ante Junts y el PSOE, después de que se haya atribuido al acercamiento a Sánchez su declive electoral en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Ante la postura más inmovilista de Puigdemont, hoy por hoy partidario de no facilitar la investidura ni la elección de la Mesa, Rovira defendió que su partido tendrá autonomía en las negociaciones, aunque «prioriza» el «entendimiento estratégico con Junts».

«No queremos renunciar a la fuerza conjunta y necesaria de los 14 diputados independentistas. Creemos que 14 coordinados estratégicamente pesan más que siete por cada lado», señaló la número dos de la dirección de ERC. A diferencia de lo ocurrido con Junts, a lo largo de la última semana, los de Oriol Junqueras y el PSOE sí han mantenido canales de diálogo abiertos. Aunque con las posiciones muy alejadas. Este mismo miércoles, tras el anuncio de Sánchez de apoyar el impulso del catalán en las instituciones de la Unión Europea, ERC se ha mofado recordando que «eso ya lo prometió en 2022».