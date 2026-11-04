Los empresarios de Iberoamérica aplauden a todos en Las Ventas menos a Sánchez

Durante el acto de clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el único mandatario que no ha recibido el aplauso del público tras su última intervención en la mesa redonda. Mientras el resto de líderes internacionales fueron ovacionados por la élite empresarial iberoamericana al tomar su palabra de clausura, el jefe del Ejecutivo socialista fue ignorado en el evento presidido por el Rey Felipe VI en la plaza de toros de Las Ventas.

El bochorno se produjo durante el cierre de la mesa redonda de la Cumbre Iberoamericana de este miércoles. Sánchez compartía panel con los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández; República Dominicana, Luis Abinader; Portugal, Luís Montenegro; y Bolivia, Rodrigo Paz. Cuando fueron las intervenciones finales de cada mandatario extranjero, sonaron aplausos por parte de los empresarios y autoridades presentes. Sin embargo, al llegar el turno de la última intervención de Pedro Sánchez, la audiencia decidió negarle el aplauso.

Durante ese discurso que no logró arrancar ni un solo aplauso final, Sánchez intentó poner de manifiesto la importancia de llegar a un acuerdo para regular la inteligencia artificial. El líder socialista subrayó la necesidad de que «países medianos» articulen pactos respecto al impacto de la IA en los procesos productivos, la cadena de suministro y el mercado laboral, de cara a una cumbre en la que se espera sellar una alianza regional en esta materia.

Asimismo, abogó por huir del «ensimismamiento» de los Estados y repasó otras iniciativas, como la creación de una red de movilidad estudiantil similar al Erasmus y un sistema iberoamericano de protección civil con un fondo común ante desastres naturales. En un tono aleccionador, Sánchez exigió mayor acción ante la emergencia climática y reclamó alzar la voz frente a aquellos estados que hacen «caso omiso a la legalidad internacional».

Una cumbre vacía y dominada por la derecha

La falta de aplausos en Las Ventas es el reflejo del fracaso diplomático de una Cumbre Iberoamericana marcada por el plantón internacional. Sánchez diseñó esta cita en Madrid para lucirse, pero se ha encontrado con que más de la mitad de los líderes le han dado la espalda: solo asisten diez de los 22 jefes de Estado. Faltan figuras clave como el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, la venezolana Delcy Rodríguez o la peruana Keiko Fujimori.

Pese a este vacío, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha esforzado en vender la cita como un éxito. «En absoluto es un foro venido a menos, aquí no habrá sillas vacías», ha defendido Albares, excusando los plantones por «situaciones internas» y presumiendo de que diez presidentes superan las cifras de la anterior cita en Cuenca.

Para mayor incomodidad de Sánchez, quienes sí han acudido en bloque son los líderes conservadores. El socialista tendrá que compartir primera fila con el presidente de Argentina, Javier Milei —que no se reunirá con él y que hace dos semanas le llamó «impresentable dictador»—, y el mandatario de Chile, José Antonio Kast, quien aterrizó en Torrejón y acaba de recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso.