Sánchez presume de comunidad iberoamericana, pero la mitad de sus líderes no pisa Madrid y tendrá que verse la cara con Milei y Kast

La Cumbre Iberoamericana de Madrid arranca marcada por las ausencias. Sólo diez de los 22 líderes de la comunidad asistirán, y faltarán los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum. Sánchez quería una cumbre para lucirse y se encuentra con diez presidentes de 22, media comunidad ausente y Milei y Kast en primera fila. También faltará Keiko Fujimori, presidenta de Perú, de la que Albares dijo que no puede viajar porque su país sufre los estragos de El Niño.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado vender el encuentro como un éxito: “En absoluto es un foro venido a menos”, ha dicho, y ha defendido que “aquí no habrá sillas vacías” porque los 22 países están representados al menos por su ministro de Exteriores. Ha puesto además el foco en la presencia de diez jefes de Estado y tres vicepresidentes, más de la mitad, frente a una cumbre anterior en Cuenca en la que, según él, solo hubo cuatro países al más alto nivel. Ha atribuido las ausencias a presidentes que “no viajan o no viajan prácticamente nunca” o que tienen “situaciones internas” que se lo impiden.

Las ausencias que más pesan

Albares ha englobado entre esos casos a Lula, recién reelegido, pero no ha querido comentar la ausencia de Sheinbaum, cuya presencia se daba por casi segura tras haberse superado el desencuentro diplomático por la Conquista con la visita de Felipe VI a México y el viaje de la presidenta a España en abril. Tampoco estará la venezolana Delcy Rodríguez, a la que Pedro Sánchez había invitado de forma especial. iprofesional

Quienes sí han llegado son los líderes conservadores, que marcarán el tono de la cita. Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast, figuran entre los principales protagonistas, y los dirigentes conservadores de la región serán mayoría. Kast aterrizó en la base de Torrejón en un avión de la Fuerza Aérea chilena. Isabel Díaz Ayuso le entregó el lunes la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Milei, por su parte, no se reunirá con Sánchez, y vuelve a Madrid tras la polémica por un viaje de hace dos semanas en el que llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español. Milei y Kast marcarán el protagonismo conservador en la cumbre iberoamericana de Madrid +4

Sánchez tendrá que compartir mesa con ellos, junto con otros mandatarios como el paraguayo Santiago Peña, el dominicano Luis Abinader, el guatemalteco Bernardo Arévalo o el boliviano Rodrigo Paz.

“Los gobiernos pasan, la comunidad queda”

Albares ha restado importancia al giro político de la región: ha defendido que la comunidad “ha sido diversa siempre” y que su “magia” está en poner esa voz común “por encima de nuestras diferencias, que son coyunturales”. “Los gobiernos pasan, la comunidad queda”, ha dicho. Ha dado prioridad a lo que llama “resultados concretos”: la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial, la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, y las cartas iberoamericanas de Movilidad Académica y del Cuidado y Apoyo, que los líderes se disponen a acordar este jueves.

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha coincidido con el Gobierno: si la primera cumbre, la de Guadalajara en 1991, fue la de la “fundación”, esta es la de la “reafirmación”, con el conjunto de resultados tangibles “más importante quizás desde el inicio de la comunidad”.