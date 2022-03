La diputada de Podemos Meri Pita ha comunicado este jueves su intención de abandonar el grupo parlamentario del partido y pasarse al Grupo Mixto.

De esta forma, Podemos perderá un escaño en el Congreso y contaría con 33, frente a los 35 con los que comenzó esta legislatura. La formación no ha sustituido todavía al ex diputado canario Alberto Rodríguez, que perdió el escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo por agresión a la Policía.

Pita ha remitido una carta a sus compañeros de partido en la que explica las causas de su marcha y se muestra muy crítica con la dirección de Ione Belarra.

«Deriva orgánica»

En el texto, la diputada destaca que «la deriva orgánica está ahí con sus individualidades, sus miserias, sus manipulaciones, su sectarismo, sus cobardías y, cada vez más, sus proyectos biográficos, mucho más que políticos y lejos -muy lejos en cualquier caso- de los principios» con los que nació Podemos. Pita señala, asimismo, que el partido «no es en estos momentos una organización ni democrática ni mucho menos plurinacional».

«Igual que Podemos se deshizo de la opinión de la gente con una dirección que se colocó al margen de todo el mundo y en función de sus propios intereses, la misma suerte ha corrido este grupo para sus diputados y diputadas», lamenta.

«…Vuelvo a la carga y te digo: aquí no cabe esconder la cabeza bajo el ala, decir “no sabía”, “estoy al margen”,“vivo en mi torre, sólo y no sé nada”.

Te digo y te repito que no vale.» pic.twitter.com/lZHJA3HVCI

— Meri Pita (@meripita44) March 24, 2022