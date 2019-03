Edurne Uriarte: “No voy a la huelga del 8M porque el manifiesto es de extrema izquierda”

Coincidiendo con el día internacional de la mujer, Edurne Uriarte presenta su nuevo libro Feminista y de derechas. Una obra cuestiona el matiz ideológico que en los ultimos años se ha apoderado de este movimiento. Uriarte advierte que no participará en la huelga “porque el manifiesto es de extrema izquierda”.

¿Es posible ser feminista y de derechas? Coincidiendo con el día internacional de la mujer y la manifestación del 8M, la catedrática de Ciencias de la información y escritora, Edurne Uriarte, acaba de publicar con la editorial Almuzara su nueva obra Feminista y de derechas. La escritora advierte que no participará en la huelga “porque el manifiesto es de extrema izquierda”.

En este ensayo Uriarte se pregunta si todo vale en el feminismo. Un movimiento que a lo largo de los años ha abanderado la izquierda. En declaraciones a OKDIARIO, la escritora asegura que no irá a la manifestación convocada este viernes en Madrid.

“No voy a ir”, afirma, “de hecho empiezo el libro cuestionando la manifestación que tuvo lugar el año pasado”. La escritora incide en que la huelga tiene “un manifiesto de extrema izquierda donde se llama a ir en contra del capitalismo, del liberalismo, contra lo que llaman colonialismo, evidentemente, una buena parte de las mujeres no vamos a estar allí”.

Uriarte sostiene que ser feminista y tener una ideología de derechas no solo “es posible, sino que ligarlo a un pensamiento único, excluye de forma inmediata a muchas mujeres que trabajan y luchan a diario por la igualdad”.

Pero ¿se puede ser feminista y de derechas? Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid recuerda que ella es “la tercera mujer consecutiva a presidir la Comunidad de Madrid que es el motor económico del país”.

En declaraciones a OKDIARIO, el candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, se compromete a que si es el próximo alcalde de la capital, su primera medida será “trabajar, trabajar y trabajar por que lo hombres y las mujeres tengan una igualdad real y efectiva, además de reducir la brecha salarial”.

El libro lo ha presentado el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, junto a ex ministro y editor de Almuzara, Manuel Pimentel. Un acto al que han asistido el ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y el diputado del PP, Rafael Hernando.