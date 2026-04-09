El documento del pagador de Zapatero Julio Martínez pidiendo suspender su declaración en el Senado por depresión

Julio Martínez Martínez, el pagador de José Luis Rodríguez Zapatero detenido en el Caso Plus Ultra, envió ayer un correo electrónico al Senado pidiendo que se suspendiera su declaración en la Comisión de Investigación del Caso Koldo. Adjuntaba un documento médico que acreditaba su estado de salud tras ser diagnosticado por depresión, tal y como avanzó este periódico.

OKDIARIO publica este documento, que se trata de un informe de una clínica psiquiátrica fechado a 7 de abril. «En la revisión del día de la fecha se evidencia agravación de síntomas de ansiedad, somatizaciones gástricas, acatisia, hiperestesia, irritabilidad e insomnio. También los síntomas depresivos son manifiestos y le interfieren incluso en el ámbito personal y familiar», explica la facultativa.

Y prosigue recalcando que debe seguir tratamiento al estar diagnosticado: «Se refuerza la pauta farmacológica y se indica que continúe en situación de I.T». Julio Martínez lleva semanas de baja laboral por estos motivos.

El correo de Julio Martínez al Senado

Junto a su informe médico, Julio Martínez ha enviado al Senado un correo electrónico en el que expone los problemas que ha habido para citarle, puesto que sus dispositivos electrónicos fueron intervenidos por la Policía Nacional cuando le detuvieron. A continuación, el texto íntegro:

«Distinguida Señora: Acuso recibo de su correo electrónico de 1 de abril de 2026, que he recibido esta mañana, por no haber podido tener acceso por problemas técnicos a dicha cuenta de correo hasta el día de hoy. Fue por ese motivo por el que les envié el burofax de ayer, día 7 de abril, facilitándoles otro correo electrónico, para la comunicación conmigo. Asimismo, en dicho burofax, que les envié sin haber leído su correo electrónico antes referido, les manifestaba que mi estado de salud no solo no había mejorado, sino que ha empeorado ostensiblemente, hasta el punto de que los médicos que me tratan desaconsejan que me pueda someter a un acto como el de mi comparecencia de mañana, pues afectaría negativamente a mi recuperación», expone.

Julio Martínez también deja claro al Senado en esta comunicación que no era el mejor momento para comparecer: «A lo largo del día de hoy han hablado ustedes con uno de mis abogados, quien les ha acusado recibo del correo de 1 de abril, y al mismo tiempo, según me ha comentado, les ha manifestado que compareceré mañana, como no puede ser de otra forma, si mantienen ustedes la obligación de comparecencia. De todo lo cual he tenido conocimiento a última hora de esta mañana, cuando salía yo de la Mutua, donde me han vuelto a citar para el día 30 de abril. Siento un extraordinario respeto por esta Cámara, pero les reitero que no estoy en condiciones psíquicas de comparecer a mi cita de mañana, adjuntándoles de nuevo el documento médico que la Doctora psiquiatra me entregó ayer».

«Por todo ello les solicito que vuelvan a considerar la suspensión de mi comparecencia, pues de no hacerlo así estarían vulnerando mi derecho fundamental a la integridad física y moral», zanja Julio Martínez, que ni con este correo ha podido suspender su declaración en el Senado pedida por el PP.