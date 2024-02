Díaz-Mella (Vox): «Con el voto útil al PP le pasará como en el 23-J, que el escaño irá a Sumar o al BNG»

A Álvaro José Díaz-Mella (Vigo, 1961) Vox le encomendó una de las tareas políticas más complejas: conseguir entrar en el Parlamento gallego, territorio prácticamente vedado hasta ahora para vedado para la formación de Santiago Abascal. Vox, y su candidato, confían en despertar a buena parte de ese 50% de gallegos que se mantienen en la abstención. Este vigués, licenciado en Derecho por la Complutense y una dilatada carrera en Telefónica, señala que la llegada de Vox a las instituciones gallegas está más cerca que nunca.

PREGUNTA.- ¿Por qué entró en política?

RESPUESTA.- Porque veía que mi hijo, hace cinco años, no iba a tener un futuro en Galicia, que iba a tener que hacer como sus bisabuelos: volver a salir de Galicia o de España. Yo no quiero una Galicia así. Yo quiero que mi hijo forme una familia en Galicia y que se desarrolle aquí y que tenga oportunidades aquí. Tampoco quiero un reemplazo, como está haciendo la Xunta de Galicia con esas e hispanoamericanos que están bien, que vengan si tienen antepasados gallegos, pero no de una manera masiva. Ese reemplazo realmente lo tienen que hacer potenciando la natalidad en Galicia y en el resto de España.

P.- Hablando de emigrantes. El presidente argentino, Javier Milei, ha pedido el voto para Vox. Allí hay 166.000 gallegos censados. En total hay más de 450.000 votantes repartidos por Sudamérica o Suiza. ¿Ese voto puede ser la clave para Vox?

R.- Puede ser muy condicionante. De hecho, en las elecciones del 2020, el PP en la provincia de Pontevedra se jugó un escaño con el PSOE en el voto CERA. Esos gallegos que viven en Argentina, que viven en Venezuela, que viven en todo Hispanoamérica, que también están por el resto del mundo, están viendo que de pronto hay un partido del sentido común que es totalmente diferente, como implosionó Milei con ese 56% en Argentina. Ese es el guiño que nos ha mandado. Esa inercia de esa ola verde que podemos provocar en Galicia se puede producir este 18 de febrero.

P.- Y está el tema del voto útil…

R.- Son unos aburridos. ¿Cuánto tiempo llevan utilizando esa campaña? Lo útil es que cada uno, dentro de la información que posea, vote un partido político que tenga credibilidad. Nosotros ya lo hemos demostrado en esas cinco comunidades autónomas. Hay un tema perverso nosotros. Yo me hago mis excels de ley d’Hont en la provincia de La Coruña, con 25 diputados, la provincia de Pontevedra con 22 diputados, 15 en Orense y 14 en Lugo, y veo que los últimos escaños a los que nosotros tendríamos acceso directamente nos los jugamos con el Bloque y con Sumar. Va a pasar lo que pasó en las generales. Al final el PP puede perder la Xunta, pero no porque Vox participe, que también que podamos ser llave, sino porque ese supuesto voto útil deje con más presencia a la izquierda.

P.- ¿Galicia es territorio de la Agenda 2030?

R.- Somos el único partido que nos enfrentamos claramente contra esa Agenda 2030 infernal. No puede ser que en Bruselas el Partido Popular y el Partido Socialista voten el 87% de las veces en comandita para destruir nuestro sector primario. No son competitivos porque no hay soberanía alimentaria nacional. Se importa directamente de terceros países productos alimentarios que ya no son de nuestro país.

«Somos el único partido que nos enfrentamos claramente contra esa Agenda 2030 infernal»

P.- Lo de los pimientos del Padrón, unos pican e outros non, pero ya ni pican ni son del Padrón…

R.- Yo no quiero tomar unos pimientos de padrón de Marruecos. Quiero tomar los pimientos de Padrón, Padrón, de Galicia. Y ese tomate gallego que ahora casi es un lujo si lo encuentras en algún sitio en verano. Y no quiero tomar un pescado que me venga de otro lado. Quiero el pescado que se pesca aquí, en estas costas o de estos barcos que están por todo el mundo. Y esto en lo agrícola, en lo ganadero y en la industria pesquera.

P.- ¿Qué no se ha hecho en el campo en estos años de mayorías absolutas del PP?

R.- Nosotros nos reunimos desde hace años con el sector primario, con ganaderos, con pescaderos, con cofradías y con agricultores. Y lo que yo percibo es que nadie les pregunta a ellos directamente, solo les preguntan en periodos electorales. A nosotros nos hablan de ese pacto verde, esa burocracia impuesta desde Bruselas que compra la Xunta de Galicia, y que les impide trabajar de verdad. Un ganadero, un agricultor y un pescador lo que quieren es trabajar y ganarse el sueldo. Cuando piden subvenciones, tienen un inspector de la Xunta detrás todo el día y tienen que contratar una gestoría administrativa. A las mariscadoras gallegas les han puesto a trabajar con aplicaciones informáticas para controlarlas. Que dejen de criminalizarles.

P.- Visto el referéndum que propone el BNG, ¿hay un procés a la gallega en ciernes?

R.- El Bloque, lo que pretende es deshacer las provincias gallegas y que solo haya una región, y ese es un punto de inflexión. También te digo una cosa, lo que está pasando en las provincias vascas con Bildu. Ahora han impuesto su propio Madrid nos roba, hacia Galicia. También lo utiliza mucho Abel Caballero con la Xunta. La Xunta nos roba. O sea, siempre tienen un enemigo imaginario para tapar sus defectos. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Yo estoy aquí para que Galicia no se convierta en Cataluña. Así lo hacemos en esos cinco cogobiernos que ya tenemos, esas cinco autonomías en las que hemos sacado subvenciones a chiringuitos ideológicos y a sindicatos. Y ese dinero lo hemos destinado a fomentar la natalidad, al campo, al sector primario, a reducir el gasto político. Pues eso yo lo quiero para Galicia.

«El Partido Popular ya planteó tres veces expulsar a la Guardia Civil de Galicia, convirtiéndola en una policía autonómica»

P.- También proponen una policía autonómica para echar a la Guardia Civil.

R.- Le digo una cosa, el Partido Popular ya planteó tres veces expulsar a la Guardia Civil de Galicia, convirtiéndola en una policía autonómica. De hecho, ya existe una pequeña policía autonómica. La Guardia Civil se tiene que quedar donde está. Que buena labor hacen. Exactamente como la Policía Nacional.

P.- El BNG propone copiar el modelo catalán para una educación 100% en gallego, que ya es mayoritaria. ¿Está amenazado el español en las aulas gallegas?

R.- Feijóo en el 2009 mintió a los gallegos. Dijo que iba a acabar con el bilingüismo y lo convirtió en el trilingüismo, metiendo el inglés. La lengua gallega hay que protegerla, pero hay que protegerla desde la cultura, la tradición y el folclore. No puede ser un arma política. Yo no quiero que Galicia se convierta en la Cataluña actual, que por el tema de la lengua, usada como un arma política, lo que hace es dividir. Cada uno que hable lo que quiera y que los padres decidan sobre la educación de sus hijos.

P.- Pero ¿ya hay imposición?

R.- La Xunta impone el gallego. Por ejemplo, en el tema del Covid, mandaba SMS en gallego sin saber si la persona que lo recibía hablaba o no gallego. Estoy hablando de un tema muy serio con la vacuna. Con la imposición lo que consiguen es rechazo. Tú hablas con los jóvenes y su peor asignatura y la más difícil, que la hace la media en la Ebau, es el gallego. Escapan. No quieren hacer ni siquiera la universidad aquí. Se van todos a Salamanca, a Madrid o donde puedan.