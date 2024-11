Denuncia contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar por su gestión de la DANA

El sindicato Manos Limpias ha denunciado en los tribunales al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo Cebellán, por su gestión tras la DANA que ha asolado Valencia. El sindicato amplía así su denuncia contra la Agencia Española de Metereología (AEMET), María José Rallo, y contra el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias tras no predecir los efectos devastadores de la DANA que ya ha causado más de 200 muertos. Una semana después del fenómeno meteorológico que ha consternado al país, la gestión de los organismos públicos ha sido denunciada en los tribunales a través de distintas asociaciones.

OKDIARIO ha tenido acceso en primicia a la denuncia que señala que la Confederación Hidrográfica del Júcar dispone de la herramienta, denominada Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que, a su juicio, no funcionó correctamente. «La Confederación tiene una estación de aforos en la misma rambla del Poyo y pudo haber detectado y alarmado de la avenida que venía», reseñan textualmente en la denuncia. Además, Manos Limpias se detiene en la notificación de la Confederación a la Generalitat Valenciana sobre la DANA a través de un email: «A las 15:50 que el caudal de la Rambla del Poyo era bajo y no actualizó el dato, por esta misma vía, hasta cuando la situación era ya crítica a las 18:43».

Los denunciantes también recalcan el presupuesto millonario que recibe la Confederación Hidrográfica del Júcar. En concreto, este organismo recibe un presupuesto de 58,2 millones de euros y solo han gastado 1,1 millones de euros en edificaciones preventivas. El resto, más de 8 millones de euros, ha ido a pagar al personal que trabaja en este organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La denuncia ha sido interpuesta ante los juzgados de instrucción de Valencia. Será el decanato el que por reparto asigne un juez que deberá decidir sobre la admisión a trámite de esta denuncia. Por el momento, aún no se ha repartido, por lo que no se ha acordado el estudio de esta denuncia sobre la DANA.

Más denuncias

La denuncia de Manos Limpias contra la Confederación Hidrográfica del Júcar no es la única que está pendiente en los tribunales valencianos. El pasado 29 de octubre, un día antes de la DANA, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana admitió a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valencia e impulsado por su alcaldesa María José Catalá contra la Confederación.

En julio de este 2024, el consistorio valenciano decidió abrir el frente judicial contra a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no aportar el agua acordada al lago de la Albufera de Valencia. En concreto, en mayo de este 2024, debían haber llegado al lago de la Albufera de Valencia un total de 20 hectómetros cúbicos de gua, pero sólo se habían recibido 2,5.

«Se está incumplimiento de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar consistente en la puesta a disposición de la Albufera de Valencia, de los caudales establecidos para la campaña 2023-2024, habiendo formulado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de mayo de 2024, requerimiento previo», señala el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. El consistorio de la ciudad de Valencia considera, además, que la aportación de caudales previstos en la normativa del Plan Hidrológico «no constituye una cuestión que haya de resolverse en sede admisibilidad, sino que constituye el fondo del recurso, esto es, la concurrencia o no de inactividad, pues la Administración demandada reconoce que se trata de un mandato que establece obligación de hacer, directamente exigible».

De este modo, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha acordado que «no ha lugar» a declarar «inadmisible» el recurso interpuesto por el consistorio valenciano. Contra este auto del TSJCV no cabe recurso, pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en un momento procesal posterior. Previamente, la Abogacía del Estado presentó alegaciones contra el recurso remarcando que «se fundan en validar el contenido de la respuesta dada por parte del Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, al requerimiento formulado, en el sentido de no concurrir actividad, por haber sido aportados los caudales exigibles».