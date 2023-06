Continúan trayendo cola las polémicas declaraciones que Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, realizó sobre Bildu este jueves en un desayuno informativo. El socialista, mano derecha de Sánchez en Moncloa tras suceder a Bolaños en la Secretaría General de la Presidencia, afirmó que «Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera». Pero la cosa no quedó ahí. Martín continúo su explicación asegurando que «los supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el Estado de alarma». Una afirmación que no aguanta la hemeroteca. Bildu no votó a favor de esta medida en ninguna ocasión. Y no fue por falta de oportunidades. Entre la aplicación y sus diversas prórrogas, el Estado de Alarma se votó en el Congreso hasta en seis ocasiones.

El delegado del Gobierno entró a valorar durante su intervención la lealtad el partido de Otegi, ejerciendo como aliado de Sánchez «apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de miles de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de miles de ciudadanos y posibilitando unos presupuestos que han materializado estas cuestiones». Una afirmación que no sólo ha levantado ampollas, especialmente entre el entorno de las víctimas de ETA, sino que ni siquiera es cierta. Tan sólo hay que mirar el diario de sesiones para comprobar que no hay ni un sólo ‘Sí’ de Bildu al Estado de alarma.

«Mi pregunta no es con quién se ha pactado, si no cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuvieran remando a favor de España y los españoles estos cinco años», incidió Martí, en alusión a PP y Vox. Unas palabras que han provocado la inmediata reacción de Ayuso y Almeida, que han pedido su dimisión.

«Si tiene decencia debería dimitir», ha destacado la presidenta regional, que ha calificado de «gravísimas» esas manifestaciones y ha incidido además en que Martín «no es el delegado del Gobierno, es el delegado del PSOE». «Lo que me pregunto es donde estamos y qué barbaridad es esa. Son los herederos de quienes han cometido los más graves delitos contra la democracia en España», ha añadido.

Francisco Martín, reincidente

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que este jueves aseguró que Bildu «ha hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera», ya aplaudió en anteriores ocasiones a la formación proetarra, a la que se refirió como «una alternativa que se aferra a la paz».

Así lo afirmó, por ejemplo, en una entrada en su blog personal, Cuestión de querer, en 2011, después de que el Tribunal Constitucional autorizase su participación en las elecciones autonómicas y municipales de ese año, revirtiendo así una sentencia del Supremo que la había vetado por considerar que estaba vinculada a ETA.

En el artículo Doble respiro democrático, Martín mostraba su «satisfacción» por esta decisión, que consideró «un enorme paso hacia la normalización democrática» del País Vasco. Pero fue aún más allá en su defensa de los proetarras: «Es una buena noticia que nazca una alternativa que se aferre a la paz y que desde ese punto de partida tenga las legítimas aspiraciones políticas que quiera tener. Los ciudadanos vascos tienen, ahora sí, un abanico completo en el que poder elegir, un abanico en el que todas las opciones rechazan de plano la violencia».

El hombre fuerte de Sánchez en Madrid consideró, asimismo, que «es tiempo de consolidar la palabra como la única herramienta válida, es el tiempo de arrimar el hombro en favor de una democracia auténtica, es tiempo para volver a respirar… Y ojalá dure».

Una defensa de la formación proetarra que ha validado este jueves, asegurando que los de Otegi «han hecho más por los españoles y por España que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera», tras ser preguntado por si los pactos del PP con Vox son comparables con los de Sánchez y Bildu.