‘No’ definitivo de Junts al megadecretazo de Sánchez: «Quieren un trágala pero nosotros no somos ERC»

Los decretos macedonia se le atragantan a Sánchez. Pese a los movimientos de última hora de Moncloa por conseguir que Junts apoye con sus siete votos el megadecretazo que pretende aprobar el Gobierno, clave para la concesión de 10.000 millones en fondos europeos, los independentistas se han plantado en el no de forma definitiva: «Quieren un trágala, pero nosotros no somos ERC», afirman a OKDIARIO. Es la decisión que mantienen de cara a la votación del miércoles, en la que Sánchez depende de su apoyo. El socialista no tendrá los votos necesarios, salvo sorpresa. El entorno de Carles Puigdemont teme que la parte de reforma que afecta a la Administración de Justicia permita a Félix Bolaños contar con valiosa información judicial a la que antes no tenía acceso.

Junts pone la mira en la batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia, que se incluyen en el Real Decreto-ley (RDL) de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo aprobados en diciembre con Bolaños como maestros de ceremonias.

Los «grandes avances» en esta materia que Sánchez vende a Europa como «el mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia» levantan ampollas en Junts al sospechar que Bolaños, enemigo íntimo de Puigdemont, con esta reforma plasmada en el artículo 32 del real decreto-ley, «podrá acceder de forma indiscriminada a sumarios judiciales a partir de los metadatos de los archivos digitales».

De uno en uno

Dado que no se fían de Sánchez, en Junts hubieran preferido que el Gobierno presentara los decretos uno por uno y no todos en uno. «[Lo que debe hacer el Gobierno] es volverlos a presentar, sin prisas y sin correr, negociados y pactados con un decreto para cada tema», dijo este lunes el portavoz de Junts, Josep Rius. «Los siete votos de Junts no son un cheque en blanco y deben servir para mejorar el bienestar de los catalanes. Se han cerrado deprisa y corriendo y sin consenso con Junts. Ya lo advertimos, que el PSOE no ha firmado un acuerdo de estabilidad sino que debe haber avances si quiere sacar adelante medidas», ha advertido Rius.

Fue el pasado 27 de diciembre cuando Junts lanzó su primer aviso, que el PSOE no supo recoger y por eso se ha encontrado ahora con este problema y que ha llevado a Bolaños incluso a suplicar a Cuca Gamarra el apoyo de PP. Ya entonces se refirió portavoz de la formación catalana en el Congreso, Miriam Nogueras a la «macedonia que regula materias diferentes e inconexas que dificultan el posicionamiento político». Ahora, OKDIARIO confirma que los socialistas no han sido capaz de convencer a Junts para que les apoyen en su primera iniciativa de calado tras superar la investidura.

Desde Junts se ha incidido en que «no somos ERC». Los republicanos se han apresurado a confirmar que ellos sí apoyarán los tres decretos de Sánchez, «hemos decidido dar nuestro voto favorable», subrayaban este mismo lunes, despejando cualquier atisbo de duda con respecto a su posición. Aunque tanto Junts como ERC coincidieran en su apoyo a la investidura de Sánchez, ambos partidos son rivales en la comunidad autónoma catalana, y hay que entender en esa clave local la disparidad tanto formal como de contenido en sus relaciones con el Gobierno central de Sánchez. Junts sabe que su apoyo es aritméticamente imprescindible para Sánchez y juega sus cartas en esta dirección. Los socialistas ya han comprobado, a las primeras de cambio, la endeblez de la estructura que mantiene a Sánchez en Moncloa. En las filas de Junts, por su parte, ya han remarcado durante sus negociaciones en los últimos meses la desconfianza que Sánchez les provoca de cara a cumplir con lo pactado.