Tras el debate por la segunda moción de censura que Vox ha presentado en contra de Pedro Sánchez, la jornada de hoy miércoles 22 de marzo estará dedicada a la votación para saber si esta sale adelante o no. Pero ¿Cuántos votos son necesarios para que una moción de censura sea aprobada?. La moción de censura es un procedimiento regulado en los artículos 113 y 114.2 de la Constitución Española y en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso, donde podemos encontrar también las pautas a seguir y también el número de votos que se requieren para que sea aprobada.

Los votos que se necesitan para aprobar una moción de censura

En octubre de 2020, cuando estábamos en plenas crisis por la pandemia de Coronavirus, Vox presentó una moción de censura contra el Presidente Pedro Sánchez. Tras su debate (que se llevó a cabo los días 21 y 22 de octubre), la moción se sometió a una votación que sólo recibió votos a favor por parte de Vox, por lo que acabó por no se aprobada.

Y desde ayer 21 de marzo y también hoy 22 de marzo se celebra esta segunda moción de censura, de nuevo por parte de Vox aunque con Ramón Tamames como candidato. En la jornada de ayer se celebró la primera parte del debate que continuará hoy miércoles (hasta el mediodía) y una vez finalizado, se llevará a cabo su votación.

La moción de censura, recordemos, tiene que ser propuesta por al menos un 10% de los diputados, es decir, 35 diputados. El objetivo es censurar al presidente vigente, en este caso Pedro Sánchez, y proponer un candidato alternativo para ocupar la Presidencia del Gobierno (Ramón Tamames).

Así que una vez finalizado el debate, la cámara del Congreso de los diputados llevará a cabo la votación que debe contar con al menos 176 votos favorables. Recordemos que la composición actual del Congreso de los Diputados es la siguiente: PSOE (120), PP (88), Vox (52), Podemos (35), ERC (13), Plural (12), Ciudadanos (10), EAJ-PNV (6), EH Bildu (5) y Mixto (9).

De este modo, y tal y como sucedió con la primera moción de censura, la de ahora solo cuenta con los 52 votos a favor de Vox por lo que en un principio, no se tienen esperanzas que vaya a ser de aprobada, ya que incluso con el voto del PP, cuyo presidente Alberto Núñez Feijoo no asistió ayer al debate, no se alcanzarían esos votos necesarios.

De hecho, y aunque ya se ha dicho que el Partido Popular se va a abstener, en el caso de que este partido votara a favor, sólo se lograrían 143 votos (52 de Vox y 88 del PP), todavía lejos de los 176 necesarios.