Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado el curso político sometiéndose a las preguntas de cinco españoles previamente seleccionados por su gabinete. La obesidad, el feminismo o la igualdad han sido algunos de los temas por los que estas personas han interrogado al socialista. Unas cuestiones, sin embargo, muy alejadas de lo que de verdad preocupa a la gente de la calle, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO.

La pregunta más repetida por las personas interpeladas por este periódico ha sido «¿señor presidente, cuándo se va a ir?». Para una amplia mayoría de los sondeados, Sánchez no tiene capacidad de resolver los problemas que asolan ahora mismo a España y lo único que les interesa que les responda el presidente es la fecha en la que abandonará el Palacio de la Moncloa.

Hay quien incluso opina que la situación ha llegado a tal límite, que no quiere ni preguntar al presidente por nada porque no le interesa su opinión sobre ningún tema.

Otros, en lugar de hacerle alguna pregunta, le han animado a «asomarse al balcón» para conocer cuál es la realidad de la ciudadanía más allá de las paredes del Palacio de la Moncloa.

«¿Por qué no baja más los impuestos?» «¿Por qué no ayuda más a los jóvenes con problemas para independizarse?», «¿Va a seguir subiendo el precio de la luz?», han sido algunas de las preguntas que la gente ha planteado a Sánchez desde los micrófonos de OKDIARIO. Unos temas que no se han tocado en el show orquestado por los socialistas este lunes, en el que Sánchez ha pronunciado una perorata de 46 minutos, mientras que las cinco personas que han intervenido lo han hecho en total durante apenas ocho.

🔴EN DIRECTO El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, inaugura en La Moncloa el curso político en un acto con participación ciudadana.#GobernamosContigo https://t.co/DUgTlQ7fim — La Moncloa (@desdelamoncloa) September 5, 2022

Además, tampoco han faltado preguntas sobre por qué pacta con quienes quieren romper España -separatistas vascos y catalanes- y por qué humilla a las víctimas del terrorismo acercado a los asesinos de ETA al País Vasco como paso previo a su progresiva salida de la cárcel.

«¿Qué más está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder?», es otra de las preguntas que estos ciudadanos harían a Sánchez, quien tiene intención de agotar la legislatura y convocar elecciones generales a finales del próximo año, a pesar del clamor popular para que renuncie antes de esa fecha.

Asimismo, han preguntado a Sánchez si sabe lo que cuesta ahora mismo un café o un litro de gasolina, evocando así el mítico momento del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en el que el entonces jefe de Gobierno contestó en un formato similar al de este lunes que un café costaba 80 céntimos allá por 2009.

Tampoco ha faltado la pregunta sobre cuál ha sido el criterio de selección de estas cinco personas -Almudena, Nayara, Inés, Rafa y Mireia- y de las preguntas que han formulado.