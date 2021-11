Ciudadanos ha recurrido en Lérida al abogado Alexis Guallar, declarado separatista, en el litigio que mantiene con los concejales purgados en el Ayuntamiento de esta localidad, Ángeles Ribes y José María Córdoba, que desde el pasado 23 de octubre son ediles no adscritos. Este ex candidato de Junts per Catalunya (JxCat) incluso se ha mofado de la líder de Cs, Inés Arrimadas, en redes sociales, según ha podido constatar OKDIARIO.

Alexis Guallar -que luce un lazo amarillo en su perfil- apareció el pasado 4 de noviembre como representante de Ciudadanos en una vista previa de medidas cautelares para responder ante la demanda presentada por Ribes y Córdoba contra el partido naranja por vulneración de derechos en su expediente de expulsión.

Este hecho, avanzado por dolcacatalunya.com, entraña especial gravedad en tanto Guallar, independentista catalán, puede tener acceso a información sensible de Ciudadanos, señalan fuentes jurídicas a OKDIARIO.

Este abogado ha sido concejal de CiU en el Ayuntamiento de Lérida, director de Recursos Humanos en la Diputación Provincial con CDC y PDeCAT en la anterior legislatura y candidato de JxCat en Vallbona de les Monges en las últimas elecciones municipales. Y ahora ejerce como abogado, habiendo sido contratado para el caso de Ribes y Córdoba por Ciudadanos, cuyos intereses sigue representando en el Consistorio la concejal María Burrel.

En redes sociales, Alexis Guallar aplaudió en 2019 una intervención de su compañera de filas y actual presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, cuando en un debate electoral de las generales de abril -organizado por La Vanguardia- llamó «ignorante» a Inés Arrimadas, cabeza de lista de Ciudadanos por malinterpretar, a su juicio, el término supremacismo, en relación con el xenófobo Quim Torra. El ex presidente de la Generalitat dejó escrito sobre los españoles: «Son bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN».

A Guallar le hizo especial gracia este ataque de Borràs a Arrimadas, líder del partido al que ahora defiende en los tribunales, y elogió a la ex portavoz de Junts en el Congreso parafraseando una de las frases que lanzó en aquel debate electoral a la candidata naranja: «La ignorancia es excusable… que gran Laura Borràs», escribió Guallar en catalán en su perfil de redes sociales.

Este secesionista ha apoyado en tales redes a los golpistas del 1-O Josep Rull, Jordi Turull o Joaquim Forn y también al inhabilitado Quim Torra y a su predecesor, Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española. Además, Alexis Guallar ha dejado mensajes contra el Estado de Derecho y el Poder Judicial: «España, y sus principales instituciones, llevan tiempo poniendo de manifiesto que es un Estado que no respeta los derechos fundamentales imprescindibles para el funcionamiento de una democracia en el marco europeo», ha sostenido.

Carrizosa al margen

OKDIARIO se puso en contacto con Ciudadanos para recoger su valoración de lo ocurrido y el secretario de Comunicación de Cs en Cataluña, Nacho Martín Blanco, aclaró que la dirección del partido en esta comunidad, con Carlos Carrizosa al frente, no tuvo nada que ver con esa contratación, en un asunto que afecta a los representantes de Cs en Lérida.

Además, Martín Blanco dijo pensar que esta contratación «responde a criterios estrictamente jurídicos, de modo que habrán considerado que el señor Guallar podía defender sus intereses con solvencia». No obstante, agregó a este periódico que «no me parece descabellado sostener que lo que debe valorarse a la hora de contratar un servicio (en este caso de carácter jurídico) es la valía en su ámbito de actuación del prestador del servicio, ya sea un abogado, un economista o un comunicador».

En última instancia, Martín Blanco enfatizó: «Me parece ridículo intentar achacar a Ciudadanos veleidades nacionalistas por esta cuestión».