«La guapa va a ser hasta simpática» y «deja de tomar droga dura»: así hablaban los socios de Koldo

Los empresarios del caso Koldo intercambiaron correos electrónicos en un tono jocoso mientras negociaban la llegada de mascarillas de China que les llevó a ganar millones de euros en beneficios. «Al final la guapa va a ser hasta simpática. Vas a tener que comer con ella, (risas)», escribe la mañana del sábado 4 de abril –en pleno confinamiento– Juan Carlos Cueto, investigado por ser el cabecilla de la trama de comisiones millonarias.

A las 11:33 Juan Carlos Cueto, del grupo Cueto, el verdadero responsable de Soluciones de Gestión SL en la sombra según los investigadores entra en una cadena de emails para bromear. «¿Sabes algo de la cervecera? Abrazos. Enviado desde mi iPhone», comenta. El empresario se interesaba por la oferta de material sanitario que habría ofrecido una empresa de cerveza. A esto, Víctor de Aldama, el presidente del Zamora CF, replica: «Que tenían todo el lunes, ellos hacían el pago y se ponían en contacto con nosotros. No sé la verdad, o toma drogas duras o es verdad y, si es así, tendrás que comer con ella jajajajaja».

A continuación, Íñigo Rotaeche, alto cargo de Soluciones de Gestión SL, deja el tono de cachondeo y al instante dice: «Es posible que tengan stock Víctor… Estoy mirando la caja y estamos mal la próxima semana, porque vamos acumulando stock y no cobramos…». A continuación, De Aldama agrega: «¿Me hablas en serio? ¿Que si tiene stock la de la cerveza? Escucha deja tú también las drogas duras, que te están haciendo muy mal».

El sumario recoge igualmente varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde añade nuevos datos sobre la trama. Se apunta a que Rubén de Aldama, el hermano de Víctor de Aldama, «podría haber desempeñado la función de escolta» del entonces ministro Ábalos.

A lo largo de 134 páginas, el instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, dispone de cientos de correos electrónicos. Se trufan comentarios jocosos con emails más formales en los que intercambian documentación con proveedores de todo el mundo. «Este el capo de la gente de Valencia, que veo que son consultores», explica en un momento dado uno de los socios del entramado.

«Está cabreado con el burócrata»

Los empresarios del caso Koldo intercambian correos en español, francés e incluso en chino. Se cruzan reproches porque en las negociaciones intervienen personas sin capacidad de decisión. «No sé quien (sic) es César, que es el que habla con ellos, pero el propietario de la empresa, que es una multinacional cosmética que cotiza en bolsa, Pan, está muy cansado con este tipo y prefiere hablar solo conmigo, si es posible, porque dice que es un burócrata que cuando le pide decisiones, no toma ninguna y solo pide y pide».

Las tiranteces en las negociaciones se centran en César, un consultor, que no genera confianza en los chinos. «César le dijo que le anulaba la transferencia y luego que no. Este señor no se aclara y le pide múltiples cosas y no de una sola vez, si no (sic) poco a poco. Se queda bloqueado en que quiere las mascarillas de la primera fabrica, aunque las pague 60 céntimos más caras. Dice que yo le presiono, que el precio y la agilidad es determinante. Este señor habla francés perfectamente porque se crió en Francia y prefiere hablar conmigo, porque mi francés también es bueno (no es chulería) y que con él no se aclara».

Correos del ‘caso Koldo’.

El hermano de Aldama

Esta unidad policial hace un repaso por el entorno personal del ex ministro con los hermanos De Aldama y con su ex asesor Koldo García. Los agentes detectaron que Rubén de Aldama, quien no consta entre los investigados por la Audiencia Nacional, ha compartido alojamientos en viajes, en los mismos alojamientos turísticos, con Koldo García y Ábalos en al menos seis ocasiones desde octubre de 2018 a marzo de 2019: Ourense, Almería, A Coruña, Castellón, Palma de Mallorca y, al menos, Huelva.

En esa documentación, la Guardia Civil afirma que «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento» fueron «un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión SL». La UCO llegó a esta conclusión después de haber analizado una serie de contratos que fueron «tramitados por el procedimiento de negociado sin publicidad con tramitación de emergencia». «El Ministerio de Fomento habría tenido un papel relevante en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión SL, no solo en este Ministerio, sino también en los contratos efectuados por el Ministerio del Interior», agregan.