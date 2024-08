Pumpido presiona en la negociación sobre el presidente del CGPJ: «El martes irá rapidito y será mujer»

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha entrometido en las negociaciones para elegir al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial que también lo será del Tribunal Supremo. El líder de la Corte de Garantías trasladó recientemente a sus compañeros: «Nada, ya está todo hablado y todo pactado. Va a ser Pilar Teso y por la tarde me voy a jurar con José María Macías [el nuevo magistrado del Constitucional] al Palacio de Marivent con el Rey. El martes va a ser rapidito y una mujer», según ha podido saber OKDIARIO. Tras varios años de retraso en la renovación de este órgano, ahora el pleno del CGPJ se ha partido en dos mitades exactas que no se ponen de acuerdo en nombrar a un presidente. En ese contexto, Conde-Pumpido ha maniobrado para imponer a una magistrada afín.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO indican que el bloque izquierdista aspira a controlar el CGPJ y a la postre el Supremo como sucede ya con el Constitucional. Por ello, Pumpido es partidario de nombrar a Pilar Teso, uno de los dos candidatos en liza. «Quieren repetir el mismo esquema», lamentan las voces pulsadas, «y eso no está gustando nada en la carrera judicial, desde el Supremo a los juzgados ordinarios».

Conde-Pumpido, en lugar de mantenerse al margen y adoptar una posición neutral, ha optado por maniobrar y empujar para que una mujer sea quien ostente la presidencia del Supremo y del CGPJ. Sin embargo, el sector no afín al Gobierno y a la izquierda se ha plantado: «Hay que comparar currículums». Lejos de aplicar la política de cuotas y aceptar que sí o sí se nombre a una mujer para que se rompa «un techo de cristal», el bloque de vocales no oficialista del Pleno del CGPJ opta por apostar por Pablo Lucas, que históricamente se ha ligado a los sectores afines al PSOE y el PNV. Defienden que tiene un currículum excepcional, siempre sin desmerecer la trayectoria de Teso. «Tenemos la suerte de tener a un magistrado que se le ha considerado progresista que tiene un currículum inmejorable, pero nos hemos topado con un muro y no parece que vaya a haber acuerdo», resumen estas fuentes.

«Un muro»

Los vocales ven «alarmante y preocupante» que se quiera imponer a toda costa a una mujer por el hecho de serlo. Además, el «indicio» de que Pumpido, que fue fiscal general del Estado por decisión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), tenga especial interés en una persona concreta también les disgusta. Este bloque, que no se alinea con el Gobierno de PSOE y Sumar, quiere evitar la colonización del CGPJ y el Supremo por parte de la izquierda política. «Esto no es el CIS, es algo muy serio. No tenemos que mirar la ideología de los candidatos y sí sus currículums. Hemos sido muy generosos en pro del consenso y hemos cambiado nuestro voto inicial a Pablo Lucas. Sin embargo, no hay lo mismo por la otra parte», agregan.

Nueva composición del CGPJ.

Como telón de fondo están los más de 150 nombramientos que el CGPJ tiene que realizar. Es un reto único y de suma importancia. Se trata de despachos clave en el Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia en las comunidades autónomas, entre otros. Además, el CGPJ tiene encomendado por parte del PP y el PSOE definir el nuevo sistema de elección de los vocales, ya que el antiguo mayoritariamente no gusta. El objetivo final es que, como quiere la Comisión Europea, los jueces elijan entre ellos directamente a sus representantes en el CGPJ y no ocurra, como hasta ahora, que las asociaciones judiciales –donde la mayor parte de integrantes de la carrera no están afiliados– sean quienes elaboran una lista que luego pasa el filtro de los partidos políticos del Congreso y el Senado.

Nueva votación

En este contexto de enrocamiento, los 20 vocales vuelven a verse las caras el lunes. Tras ocho votaciones fallidas sin un candidato con 12 votos, la partida se reinicia. Se volverán a poner sobre la mesa los nombres de los 7 candidatos, incluidos Pilar Teso y Pablo Lucas. De nuevo se desplegarán argumentos para determinar quién reemplaza a Carlos Lesmes para poner fin a la actual bicefalia de Francisco Marín (presidente del Supremo sin ser miembro del CGPJ) y Vicente Guilarte (presidente del CGPJ por ser el vocal de más edad tras la dimisión de Lesmes).

Ahora mismo las sesiones las preside Bernando Fernández Pérez por ser el nuevo vocal con más edad, pero las fuentes consultadas subrayan que no es presidente en plenitud de funciones. Además, se ha encargado un informe a los servicios técnicos para saber si se pueden hacer nombramientos sin un presidente pero, en todo caso, Fernández Pérez, que fue consejero autonómico de Presidencia e Interior del Gobierno de Asturias por el PSOE, no puede colarse por la puerta de atrás como presidente interino del CGPJ. Si las cosas no cambian, la votación se resolverá en septiembre.