Sánchez necesita renovar el CGPJ para controlar el Supremo porque así elegiría a 48 de sus 79 jueces

Los jueces del Tribunal Supremo sienten un «total desamparo» ante la imposibilidad de que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado no pueda cubrir las vacantes que el tiempo va generando. De los 79 magistrados que debería haber en activo, ya hay 24 vacantes y en los próximos 5 años serán 48. Pedro Sánchez necesita imponer su mayoría política en el órgano de gobierno de los jueces porque así influiría en el nombramiento de más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo.

Los despachos del Supremo poco a poco se vacían. Los magistrados se van extinguiendo por jubilaciones, fallecimientos, cambios de destino, etc. Esto provoca una sobrecarga de trabajo inmensa. Se ha reforzado el Alto Tribunal con letrados de Justicia, que suponen varios millones al año en sueldos para las arcas estatales, pero se trata de personas que no dictan sentencias y los asuntos se acumulan. Cada año que no se renueva el Consejo, el Tribunal Supremo acumula unos 1.000 temas por resolver, reconoció el ministro del ramo, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados.

La crisis se agravó en 2021 cuando las Cortes, por iniciativa del PSOE, aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohibe que el CGPJ caducado haga nombramientos discrecionales con el objetivo de forzar al PP y al PSOE a negociar.

Desde entonces, el CGPJ ha dejado sin nombrar 84 puestos. La situación más crítica es en el Supremo, porque en otras instancias, como los autonómicos tribunales superiores de Justicia, hay un sistema de suplencias.

Distribución de vacantes

En el Supremo hay 24 vacantes en total. Por salas: 3 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar. A esto se sumarán otras 24 vacantes en los próximos meses.

En febrero llega la de Celsa Pico, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que se sumará a la de Juan María Díaz Fraile. Esta semana el CGPJ ha dictado el acuerdo relativo a la excedencia voluntaria de ese magistrado de la Sala de lo Civil. Así se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes.

Excedencia de Díaz Fraile