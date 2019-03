Una concejala de Colau compara a los turistas con una “plaga de langostas”

"No deberíamos tener turismo crucerista. Es un turismo de plaga de langostas: devoran el espacio público y se van", afirma en una entrevista Gala Pin, concejala de Ada Colau en el distrito barcelonés de Ciutat Vella. Es una entrevista concedida al diario 'Ara', uno de los medios subvenciones por la Generalitat de Cataluña.

Nuevo desprecio de la alcaldesa Ada Colau hacia el turismo de Barcelona. Su concejala en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, Gala Pin, ha comparado a los turistas que llegan en crucero a la Ciudad Condal con “una plaga de langostas”. “Devoran el espacio público y se van”, ha afirmado Pin.

Así se ha mostrado la concejala de Colau en una entrevista concedida al diario ‘Ara’, uno de los medios subvencionados por la Generalitat de Cataluña en los últimos años. “Si me lo preguntas a mí, creo que no deberíamos tener turismo crucerista. Es un turismo de plaga de langostas: devoran el espacio público y se van“, destaca en este entrevista.

“Con el Puerto hemos mejorado las relaciones. Pero me sigue pareciendo un desbarajuste que la parte de puerto ciudad pertenezca al Puerto. Hemos priorizado aspectos como el Moll de la Fusta y la parte de los cruceros, en el que creo que tenemos que hacer mucho más, y que en realidad no se trata tanto de redistribuirlos como de conseguir que no haya“, sentencia Gala Pin.

Esta concejala figura como número 7 en la listas de Barcelona en Comú, el partido de Colau y la marca blanca de Podemos, de cara a las elecciones municipales del 26M.

Insectos de regalo

El último verano Pin recibió un peculiar regalo de uno de los vecinos de su distrito: un bote lleno de insectos. Fue durante un pleno del distrito de Ciutat Vella, donde un vecino le entregó este bote para protestar contra la situación de insalubridad y de suciedad de la zona de su barrio.

Gala Pin se mostró sorprendida por el obsequio y pidió ayuda a un compañero para que le retirara el recipiente. “Es un militante del PP”, afirmó Pin para tratar de mantener la compostura. Otra consejera de la mesa optó por suspender el pleno durante unos segundos mientras señalaba que “por favor, después del pleno le podrá contestar”.

La concejal del distrito le reprochó al vecino su actitud, al tiempo que acusó a la consejera del PP en la mesa, Elisabeth Jiménez, de llevar “militantes de la formación a interrumpir el pleno”. El ciudadano repartió también folios entre los miembros de la mesa y asistentes al pleno para pedir soluciones contra la suciedad del distrito.