Reprimenda del Defensor del Pueblo valenciano a Podemos por esconder los gastos en la Diputación

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana ha emitido una resolución en la que recrimina a la Diputación de Valencia por no querer informar acerca de en qué gastan el dinero público los grupos políticos de la institución. En la resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se relata que un ciudadano valenciano solicitó en mayo de 2017 el desglose de los gastos de los grupos políticos en la Diputación, pero pasó el mes perceptivo y no obtuvo respuesta. Pasados varios meses, el 10 de agosto, recibió el total de la subvención a los grupos pero sin desglosar a qué se destinaban.

Pulse aquí para leer la resolución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.

El Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana, es decir, el Defensor del Pueblo en esa comunidad autónoma, confirma que no se ha cumplido con Ley valenciana de transparencia ya que con la información suministrada no se puede comprobar que las subvenciones se han destinado a fines legales. El autor de la queja afirmó en un segundo escrito fechado el 12 de agosto que aunque se notificó que se le había remitido “la información solicitada”, “en realidad no se ha entregado nada de lo solicitado”. Se desconoce “el destino final de dichas subvenciones que es el objeto de la solicitud de acceso a información pública”.

“Si la Intervención no tiene el desglose de los gastos pagados con las subvenciones recibidas, según la Ley de Transparencia debió haber requerido a los grupos dicha información para poderla remitir luego tal y como la solicité”, añade la queja.

El Defensor del Pueblo ha resuelto que la Diputación Provincial de Valencia, en cumplimiento de la legislación vigente de Régimen Local y Transparencia y Buen Gobierno, tiene que poner a disposición del Pleno y del solicitante la contabilidad pedida cuyo acceso había sido ya autorizado.

El diputado provincial encargado de Transparencia, Roberto Jaramillo, que pertenece a la formación Podemos (València en Comú) tendrá un mes para cumplir con el Defensor del Pueblo, o en su caso, argumentar las razones que considera tener para no aceptar la resolución.

Dicho texto añade que la Intervención provincial en un informe ha puesto en evidencia “la inexistencia de un control financiero de las subvenciones a grupos municipales”. Sin embargo, la Intervención informa de “la disponibilidad de la contabilidad a petición del Pleno” por lo que “cabe concluir la plena disponibilidad de esta información para la corporación provincial”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo explica que siendo fondos destinados al funcionamiento del grupo político, no deben contener datos personales de la esfera íntima que tengan que quedar excluidos del cumplimiento de la solicitud de información.