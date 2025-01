La comisionada de Franco contradice a Sánchez en su tesis: «Su muerte no supuso ningún cambio drástico»

La comisionada nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez para coordinar los fastos por los 50 años de la muerte de Franco, Carmina Gustrán Loscos, admite en su tesis doctoral que el fallecimiento del dictador no supuso «ningún cambio drástico», frente a lo defendido por el propio Ejecutivo para organizar hasta un centenar de actos de esta temática a lo largo de 2025.

En su tesis doctoral, titulada denominada El franquismo en el cine español (1975-2000): la representación cinematográfica de la dictadura franquista, que defendió en 2014 en la Universidad de Zaragoza, la historiadora aragonesa reconoce, al hablar de «la fecha de inicio de este trabajo», esto es, «el 20 de noviembre de 1975, día de la muerte de Francisco Franco», que «es cierto que esa fecha no conlleva ningún cambio drástico, menos aún en un campo como el del cine, en el que los proyectos se gestan a lo largo de meses cuando no años», afirma, matizando a continuación que «su fuerza simbólica es innegable».

Se da la circunstancia de que el mismo Gobierno de Pedro Sánchez, que ha nombrado comisionada a Gustrán, está haciendo propaganda de que el año 1975, el de la muerte de Francisco Franco, fue el inicio de la Democracia en España. De hecho, el cargo de esta historiadora se ha denominado «Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad».

Sin embargo, los expertos sitúan el inicio de la Democracia con las primeras elecciones generales de 1977, o bien en la aprobación de la Constitución en 1978: la muerte de Franco. Además, como ha publicado OKDIARIO, el plan de Sánchez para celebrar el 50 aniversario de la «Democracia» choca frontalmente incluso con la posición que tomó ante la muerte de Franco El Socialista, el periódico oficial del aparato del PSOE, que minimizó el fallecimiento señalando: «No implica el fin de la dictadura».

El 22 de noviembre de 1975, sólo dos días después de la muerte de Franco, el PSOE difundió un número especial de El Socialista. «¡Al fin; ha muerto!», titulaban los socialistas en el suplemento. Tras esa portada, se incluía el editorial titulado «Ni dictador ni dictadura». Un escrito en el que el Partido Socialista planteaba el escenario político que se abría en España con una visión alejada de la que ahora defiende el Gobierno de Sánchez.

Extracto de la tesis de la comisionada de Franco.

«La muerte del dictador no implica el fin de la dictadura. Ha desaparecido el símbolo personal de la dictadura, Franco, pero la estructura autoritaria del poder se dispone a conseguir vivir sin su creador. El postfranquismo sin Franco es la política del régimen tras la muerte del general», recogía en sus primeras líneas el editorial de El Socialista.

Cerca de 30 errores

Con su tesis doctoral (de 659 páginas) sobre el franquismo en el cine, la comisionada del Gobierno para los fastos del Año Franco obtuvo un sobresaliente cum laude por la Universidad de Zaragoza y mención honorífica de la Universidad de Nantes (Francia). Sin embargo, de la lectura de la misma se desprende que ni siquiera pasó el corrector ortográfico, pues acumula cerca de una treintena de faltas y erratas de bulto.

Por ejemplo, en los agradecimientos de la investigación, Gustrán habla de «alagoneses» en lugar de «aragoneses», o «agradecederle», cuando quería decir «agradecerle». También falla al escribir «si no» en varias ocasiones donde debía ir la conjunción adversativa «sino». Igualmente, otros errores son «perviviencia» (pervivencia),»utraderechista» (ultraderechista) o «legisslaturas» (legislaturas), entre otros.

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, Gustrán consiguió este doctorado europeo en Historia Contemporánea otorgado conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y la Université de Nantes. Además, su currículum incluye un máster of Arts in Culture, Policy and Management por la City-University of London.

La comisionada Gustrán tiene entre sus funciones la elaboración del programa de actividades para «conmemorar los 50 años de España en libertad», «coordinar a los distintos departamentos ministeriales», «realizar el seguimiento de las actividades», «promover las actuaciones necesarias para la puesta en marcha y difusión de los actos conmemorativos» o «impulsar la colaboración con el resto de las administraciones públicas para el desarrollo de las actividades», señala el Ejecutivo.

En este contexto, los fastos por la muerte de Franco perseguirán «tres claros objetivos» sobre los que pivotará la acción de la comisionada. El primero consiste en «celebrar la gran transformación económica, social, cultural y política que ha vivido nuestro país en los últimos 50 años». El segundo pasa por «homenajear a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que lo han hecho posible». Y el tercero busca «transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia y poner en valor los derechos actuales frente a la ausencia de libertades durante la dictadura», indica el Gobierno.