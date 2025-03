Las clases sobre Franco del Gobierno dicen que PP y Vox «incentivan la repetición de crímenes» franquistas

Las unidades didácticas que el Gobierno ha subvencionado para imponer su «memoria democrática» en las aulas incluyen una crítica velada a la oposición política. En uno de los manuales, el Ejecutivo relaciona a «ciertos grupos políticos» con la «repetición de crímenes» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

«En ese sentido es muy importante que en el sistema educativo español se imparta de modo transversal y específico un análisis crítico de los discursos de odio y de exclusión que están apareciendo en ciertos grupos políticos porque son el germen de conductas muy perjudiciales para la convivencia democrática y porque pueden contribuir a incentivar la repetición de aquellos crímenes», se recoge en concreto en la unidad para Bachillerato Derecho Internacional Humanitario. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Aunque sin mencionar siglas políticas, sí hace referencia expresa a los «grupos políticos de derecha y de extrema derecha de nuestro país», a los que vincula con el «una asimetría injusta en el trato a los muertos de un bando o de otro».

«El hecho de que todavía hoy haya miles de víctimas del bando republicano que no hayan sido encontradas y a las que no se haya podido enterrar dignamente demuestra que los vencedores de aquella guerra fratricida no fueron justos con ellas (…) La deshumanización de esas víctimas ha sido brutal y ha perdurado muchos años. Esa asimetría injusta en el trato a los muertos de un bando o al de otro ha permanecido a lo largo de la etapa franquista y aún permanece en el imaginario colectivo de muchos ciudadanos españoles (…) Y desgraciadamente ese prejuicio maniqueo y metafísico de que existen dos Españas, una buena y otra diabólica, una católica y otra anticatólica, tuvo su legitimación en buena medida en la interpretación nacionalcatólica de la Historia de España y todavía pervive hoy en grupos políticos de derecha y de extrema derecha de nuestro país», se recoge en uno de los ejercicios propuestos.

Igualmente, se invita a los alumnos a reflexionar sobre cuestiones como: «¿Por qué no ha actuado el Poder Judicial español en la época democrática contra esos crímenes? o ¿Por qué se ha demorado tantos años la reparación de los daños causados a estas víctimas del franquismo?», enfatizando así la Ley de «memoria democrática» que el Gobierno aprobó en 2022 gracias a Bildu. En todos los casos se ofrece una visión parcial de la historia, destacando a las «víctimas» del «bando republicano».

En otro de los capítulos, se advierte sobre la posibilidad de «repetición» de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, señalando que «una de las medidas más importantes de prevención de las violaciones de los derechos humanos es la educación en valores democráticos porque contribuye a eliminar uno de los gérmenes del totalitarismo: los discursos de odio». De nuevo aquí, la «memoria democrática» del Ejecutivo se presenta como un antídoto, determinando que existen «ciertos grupos políticos» que son «el germen de conductas muy perjudiciales para la convivencia democrática y porque pueden contribuir a incentivar la repetición de aquellos crímenes».

«Nueva cultura informativa»

«En la misma línea de prevención que trate de garantizar la no repetición de aquellos crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista se debe instaurar en los medios de comunicación y en las redes sociales una nueva cultura informativa que no permita bulos ni mentiras acerca de personas y situaciones que promuevan el odio a los diferentes sea por motivos de raza, religión, lengua u orientación sexual. En los tiempos actuales esta exigencia de respeto a la diversidad es algo absolutamente necesario para preservar la convivencia democrática», se destaca también en el texto.

En otro de los manuales, con el título Apuntes desde la perspectiva de la filosofía política, moral y jurídica, se insta al alumnado de Secundaria a «analizar si en los tiempos actuales existe algún tipo de planteamiento como los populismos que pueden poner en peligro la democracia en nuestro país».

«Se debe contextualizar si los valores de la democracia están ahora en situación de amenaza y la relación que existe entre la democracia y la proliferación de bulos y falsas noticias acerca de la vida política y social en nuestro país. Para ello, el alumnado debe profundizar en el conocimiento de la teoría de la posverdad», se indica.

División de alumnos

Como ha informado OKDIARIO, una de las actividades más polémicas para que los alumnos integren la «memoria democrática» consiste en dividirles en dos grupos en función de su «posicionamiento ideológico» sobre el franquismo.

La actividad, que lleva por nombre Barómetro de valores y se incluye en la asignatura de Historia de España de Segundo de Bachillerato, plantea una «evaluación» sobre «el conocimiento y opinión del alumnado sobre los hechos traumáticos de la Guerra Civil y del franquismo».

Los alumnos tendrán que ponerse en pie y «se divide la sala en dos partes, con dos paredes enfrentadas en los extremos». «En el medio se pone una cinta de carrocero sobre el suelo, dividiendo el espacio en dos mitades iguales, y en cada una de las paredes enfrentadas un cartel grande: en una con un sí y en otra con un no. Se pide a los y las participantes que se pongan en el medio. El profesor o profesora les dice que vamos a entablar un pequeño debate en el que no sólo hay que posicionarse ideológicamente, sino también físicamente».