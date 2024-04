Clara Ponsatí: la fugada ‘indepe’ que ahora plantará cara a Puigdemont el 12-M con su nuevo partido

La política fugada, eurodiputada con Junts, Clara Ponsatí, ha logrado los avales para presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo con un partido propio, Alhora, después de romper con Junts, el partido de Carles Puigdemont, y se lanza a encabezar una candidatura mucho más radical con la independencia de Cataluña.

Se trata de un partido aún más contundente en sus postulados por la secesión. En su ideario, presenta seis ideas sobre las que pivotan su programa electoral:

Plan de choque por la lengua Cambio de un modelo económico Revolución energética Nueva ley electoral Nuevos liderazgos Revuelta por la independencia

En sus redes sociales, simplifican estas ideas con un eslogan con dos ejes: «independencia y buen gobierno». El próximo 23 de abril, Ponsatí junto a Jordi Graupera, periodista y filósofo independentista, presentarán en el teatro barcelonés de Borrás su «propuesta política». Para poder acudir, los asistentes tendrán que pagar 12 euros como entrada.

Independència i bon govern, alhora. El proper 23 d’abril al Teatre Borràs de Barcelona presentarem amb la @claraponsati, el @jordigraupera, i d’altres, una proposta política. Volem compartir-la amb vosaltres. Reserva la teva entrada, aquí:https://t.co/D5KnAr2WWS pic.twitter.com/lhcZc5EXAQ — Alhora (@alhora_cat) March 4, 2024

El pasado mes de marzo, en el que dieron a luz la formación secesionista, la eurodiputada advirtió que Junts, ERC y la CUP habían «renunciado a hacer la independencia» y se presentaban como la alternativa para «trabajar por la liberación nacional y no para la estabilidad española», como se quejaba que había dejado de hacer el resto de partidos que luchaban por la autodeterminación.

Graupera, socio de Ponsatí, atacó directamente a Puigdemont diciendo que «no tiene más que ofrecer que su retorno» y que ya «ha decepcionado muchas veces».

La formación de la ex consejera catalana rechazó formar una coalición con otras formaciones secesionistas y afrontó entonces el camino que tienen que seguir las nuevas formaciones que quieren presentarse a unos comicios: recoger las firmas para poder tener sus papeletas en las mesas electorales.

Para ello, tienen que conseguir un 0,1% del censo en cada circunscripción para partidos nuevos. En este caso, son cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. «Ahora ya somos una realidad, nos presentamos», ha anunciado Ponsatí. Algo Graupera define como para estar «orgulloso» por la «dificultad que implica un hito como éste en tan poco tiempo y sin apoyo institucional».

La política buscada por la justicia por su implicación en el proceso secesionista de 2017 ha aprovechado para defender que el referéndum «no tiene sentido volver a llevarlo a cabo» porque ya tuvo lugar el 1 de octubre de hace siete años y cuyo resultado de aquella consulta ilegal fue, según afirma el secesionismo, mayoritariamente afirmativa.

Clara Ponsatí clave en el 1-O

En aquellos momentos, entre julio y octubre de 2017, Ponsatí era consejera de Educación de la Generalitat y una de las voces más beligerantes a favor de la ruptura con España. En su posición en el Ejecutivo autonómico, resultó decisiva en uno de los puntos más importantes de cara a poder poner en marcha la consulta que fuera declarada como inconstitucional, ya que permitió que se abrieran los colegios para votar.

Además, desde esa posición defendió la inmersión lingüística en catalán, una de las batallas culturales que libra el independentismo para imponer el catalán en las escuelas y arrinconar al español. Algo que ha continuado haciendo desde las instituciones europeas, ya como parlamentaria en el legislativo comunitario.

En Estrasburgo, Ponsatí se sienta junto a Puigdemont y Toni Comí. Desde allí también ha manifestado sus críticas al Gobierno nacional y a Pedro Sánchez. Entre otras cosas, le ha criticado por «la promesa de la oficialidad del catalán» en las instituciones europeas «incumplida». Una crítica que no es la única al Partido Socialista.

I acaba així la presidència espanyola amb la promesa de l’oficialitat del català incomplerta. Tanmateix, Catalunya és ben viva: no callarem i no defallirem, en defensa de la llengua i de la llibertat.https://t.co/eig8ZuWIwR — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) December 15, 2023

La ruptura con Junts comenzó con los pactos del partido que dirige Puigdemont con el PSOE. «Esto no hace avanzar en la independencia», subrayó la nueva líder de Alhora. La eurodiputada defendió en una entrevista en TV3 que los partidos de corte nacional «todos tienen la misma agenda, que es mantener la ocupación de Cataluña con más o menos buenas formas». «Este discurso no se puede hacer desde el parlamento de Cataluña», criticaba la ex consejera de la Generalitat.

La política fugada ha sido una de las políticas fugadas, junto a Meritxell Serret y Anna Gabriel, que ha pisado suelo español desde que se exiliaron a otros países europeos. Ha visitado Barcelona en dos ocasiones. La primera vez fue el 28 de marzo de 2023, unos días después de que el Tribunal Supremo le retirara la acusación por sedición, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez reformase el Código Penal a la medida de las exigencias del independentismo. La eurodiputada fue detenida y puesta en libertad después de comparecer ante el juzgado de guardia de Barcelona.

Unos meses después, en julio de 2023, Clara Ponsatí volvió a viajar a Barcelona y, de nuevo, tuvo que acudir a los juzgados y afirmó haber sido «detenida ilegalmente en Barcelona». Los Mossos la detuvieron porque no compareció a una citación que tenía para abril del año pasado.