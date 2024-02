Cientos de agricultores esperan a Sánchez a gritos horas antes de que empiece la gala de los Goya

La gala de los premios Goya del cine español que acoge este sábado Valladolid es una de las citas señaladas en el calendario de movilizaciones que los agricultores españoles han desplegado contra el Gobierno. Y la convocatoria ha cundido: la hora de inicio de la gala está fijada para las 22.00 horas, y a las 17.00 horas ya había cientos de agricultores congregados a las puertas de la sede donde va a tener lugar este evento. A gritos contra Sánchez, calentaban motores para la que se espera que sea una protesta multitudinaria que incomoda especialmente a la coalición de Gobierno PSOE-Sumar: la gala de los Goya ha sido tradicionalmente instrumentalizada por la izquierda a su favor, y usada como escenario para lanzar proclamas contra el centroderecha.

Con ese telón de fondo, conscientes de esa incomodidad que le supone a la izquierda ver aguado uno de sus escaparates, los agricultores han decidido que este año la gala escuche su voz de queja. Y, desde horas antes del inicio, ya están dejando claro que sus gritos se van a escuchar de forma multitudinaria.

Ante el panorama, Moncloa intenta que el presidente no se tenga que ver con los manifestantes, entrando por un acceso alternativo y en coche, en vez de a pie. Es decir, introducirlo en coche oficial y escoltado hasta dentro del recinto en el que va a tener lugar el evento, blindándolo de las protestas y aislándolo por completo de quienes le exigen explicaciones y soluciones.

La gala propiamente dicha comenzará a las 22.00 horas, pero con antelación se producirá el tradicional paseíllo de los invitados por la alfombra roja del evento. Los agricultores querían que sus gritos sonaran como sintonía de protesta de esa alfombra roja, mientras los invitados se exhibían con sus particulares atuendos de diseño.

Invitados y autoridades, ‘blindados’

Ese paseíllo no tenga lugar a espacio abierto, en la entrada del recinto, sino que la organización lo monta en el interior, bajo cubierto y, por tanto, con entrada restringida. Pese a ello, los gritos de protesta ya han podido escucharlos quienes ya han ido llegando al lugar. Entre los que han acudido figura la pareja que forma el grupo Nebulossa, el artífice de la polémica canción Zorra que RTVE presentará este año a Eurovisión.

Pese a esa alfombra roja de interior, lo que los organizadores no están pudiendo evitar es que los gritos y las cencerradas de los manifestantes se escuchen y les reciban cuando acudan a la gala los invitados. Y al que esperan en particular los concentrados es a Pedro Sánchez. Los ánimos están caldeados y –según reconocen los agricultores– no sólo por el hartazgo que acumulan con el Gobierno, sino también por un hecho añadido: del extraordinario despliegue policial ordenado por Moncloa para tratar de acallar las protestas e impedir que los agricultores consigan un éxito en sus movilizaciones, que tienen como escenarios claves Madrid capital y esta gala de los Goya.

La movilización se ha producido ante el hartazgo de los agricultores, tras años sufriendo una crisis de costes y precios cada vez más acusada, y teniendo que competir en inferioridad de condiciones con producciones que llegan de fuera de la Unión Europea, a las que se les exigen muchos menos requisitos y controles que a la producción nacional.