Los CDR llaman a boicotear la Vuelta ciclista a su paso por Cataluña: «No es bienvenida»

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han instado a boicotear la Vuelta a España a su paso por Cataluña, Valencia y Andorra porque «invade los Països Catalans» y, por tanto, «no es bienvenida».

«Dejemos claro con esteladas, banderas, carteles y pintadas que la Vuelta invade los Països Catalans y no es bienvenida», han escrito en sus redes sociales. En el mensaje llaman «no dejarles ni un palmo de carretera limpio» e indican las fechas en las que pasará la Vuelta por los distintos destinos catalanes y valencianos, para informar de los días y zonas en los que hacen un llamamiento a la acción.

Los comités animan a hacer pintadas reivindicativas como Spain is a fascist state, Catalonia is not Spain o Freedom for Catalonia por las zonas por las que pasen los ciclistas.