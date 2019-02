Torra mantiene el desafío independentista con Sánchez: “No nos rendiremos nunca”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado este viernes su compromiso con el derecho a la autodeterminación y ha avisado: "No nos rendiremos nunca".

Así se ha pronunciado en la clausura de la conmemoración del Any Abelló dedicado a la poeta y traductora tarraconense después de que el Gobierno central haya dado por encallado el diálogo con la Generalitat por exigir un referéndum de autodeterminación al que se oponen frontalmente. “Como Abelló, no nos rendiremos nunca”, ha agregado Torra, que ha instado a todos a comprometerse con el derecho a la autodeterminación.

“En días como hoy son quizás en los que menos miedo tengo y más cierto estoy en que este pueblo tiene que ejercer su derecho a su autodeterminación”, ha manifestado el presidente de la Generalitat, que cree que hay una voluntad de doblegar al pueblo catalán, de silenciar su voz y de limitar la libertad de expresión creando.

Con ello, ha añadido, se quiere acotar el concepto de libertad y crear así “otro exilio interior”, por lo que, a las puertas del juicio a los líderes del proceso soberanista, ha pedido no claudicar.

De la poeta, Torra ha destacado que su obra estuvo vinculada a su vida, en el exilio en Chile y también a su regreso a Cataluña en 1960, cuando reafirmó su compromiso con Cataluña y con su lengua, adoptando una postura firme de no claudicar: “Hagamos que el Any Abelló no se acabe nunca”, y que sus palabras comprometidas vayan siempre con todos.

Indomable

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha dicho que ni los premios ni los reconocimientos pudieron domesticarla, y ha aplaudido que el Any Abelló ha contado con actos de recuerdo a la poeta desplegados en todo el territorio catalán.

Ha subrayado su anhelo de que en Cataluña se alcanzaran los “máximos derechos culturales, sociales y políticos”, con una reivindicación feminista y catalanista firme, cívica e insobornable, y ha considerado que estuvo obligada a ser feminista por necesidad.

La hija de la poeta, Mireia Bofill Abelló, ha dado las gracias por este año dedicado a su madre, y ha destacado la presencia de su poesía en los acontecimientos culturales “más destacados” de 2018.

Además, Mireia Bofill ha dado su apoyo y solidaridad a todas las personas citadas a declarar por delitos relacionados con el referéndum soberanista del 1 de octubre: “No estáis solos”.

La cantante Mima Vilasís, acompañada del guitarrista Xavi Múrcia, ha dedicado su interpretación a los presos soberanistas, a los que ha deseado un pronto regreso, y también ha hecho referencia a la situación política Celeste Alías, acompañada del guitarrista Santi Careta.