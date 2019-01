El Govern de Torra acudirá al juicio por el 1-O en el Supremo y reducirá al mínimo la actividad gubernamental

La presencia de gran parte del ejecutivo en Madrid durante las sesiones para servir de altavoz internacional alterará la gestión diaria

Faltan dos semanas para que dé inicio en el Tribunal Supremo el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre y el Govern de Quim Torra ultima su estrategia para convertirse en un altavoz más de los que usará el separatismo para victimizarse en este proceso judicial. Tanto Torra como alguno de sus consejeros acudirán a las vistas y además, según ha podido saber OKDIARIO, reducirán la actividad gubernamental al mínimo.

El ejecutivo celebra hoy el penúltimo consejo de gobierno antes de que empiece el juicio, seguramente también el último de la consejera de la Presidencia y Portavoz del Govern Elsa Artadi -que dejará la Generalitat para ir de dos de Quim Forn al ayuntamiento de Barcelona- y en él se tratará la estrategia gubernamental que se seguirá en los próximos meses con el juicio a pleno rendimiento.

La estrategia del Govern, que pasa por la asistencia del presidente de la Generalitat Quim Torra y varios de sus consejeros a las jornadas del juicio que se celebren en el alto tribunal, en la Plaza de la Villa de Madrid, obligará a cambiar la rutina del ejecutivo catalán. Se pasarán mas días en la capital que en Barcelona, asegura una fuente del Govern, y eso obligará a reducir al mínimo la actividad de gestión administrativa del día a día, que contempla actuar en los casos de urgencia, evidenciando así la anormalidad que denuncia el separatismo.

Desde la Generalitat coordinan su acción con las defensas de los presos y también con la estrategia mediática que seguirán ellos y los partidos, dirigidas por parte de JXCAT por el ex diputado Jordi Cuminal y por el ex jefe de prensa de Oriol Junqueras, Sergi Sol. Que el Govern, junto al ex presidente Carles Puigdemont, sirva de altavoz internacional para denunciar la situación que viven los acusados que serán juzgados por delitos como el de rebelión o malversación de fondos es una de las prioridades de los estrategas.