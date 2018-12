Ignacio Garriga: “He sido amenazado por defender España, que Valls e Iglesias no nos den lecciones”

Garriga: "Valls ha pedido contra VOX un cordón sanitario y no a Podemos ni a los golpistas" Garriga: "VOX critica todos los escraches pero Iglesias debería recordar que él los usó y protagonizó"

PREGUNTA. Iglesias se ha quejado porque le han hecho un escrache con banderas de España cuando en 2010 él escracheó a Rosa Díez, ¿Se puede quejar?

RESPUESTA. Sólo hace falta ver las declaraciones que hizo Iglesias la misma noche electoral llamando a un levantamiento de las bases contra el fascismo y claramente nos señalaba. Por tanto, ha de ser plenamente consciente, como ha dicho nuestro presidente nacional, que le señalaremos cuando tengamos, y ya estamos teniendo, algún tipo de amenazas, escraches, etc. Está mal que alentes a increpar y luego te quejes de que te increpen.

P. ¿Iglesias ha jugado con el guerracivilismo para obtener votos?

R. Sin duda. Sigue jugando. El único discurso que tiene él, incapaz de dar la batalla en el mundo de las ideas, es alentar a las masas con falsos discursos desde el odio. Señala al enemigo y dice hay que ir contra él. Sólo calienta las calles, como nos ha pasado en Sevilla por culpa de este tipejo.

P. ¿A ti te están amenazado?

R. Sí. No me gusta hablar de este tema pero es verdad. Hemos tenido amenazas, insultos… No solo yo. También mis compañeros del partido, gente de la sociedad civil, etc. Me duele cuando escucho a Manuel Valls, recién llegado de Francia, pidiendo un cordón sanitario a VOX. Que venga este señor y nos diga a los que hemos sufrido lo que él no ha sufrido en Francia y nos diga que a un partido como nosotros, que somos la acusación popular en los juicios por la unidad de España, hay que hacerle un cordón sanitario…

P. ¿Valls ha tenido expresiones tan fuertes con Podemos o los partidos separatistas, por ejemplo?

R. No. Se escuda en un discurso europeísta, le va muy bien. Ha reconocido su herencia del socialismo, por eso ha pedido un hermanamiento con el PSOE aquí. Por eso está donde está Ciudadanos, que defiende un concepto socialdemócrata del Estado, muy intervencionista, por cierto. Se mueve en su salsa. Cuando llega un partido que pone en tela de juicio los planteamientos que defiende se suma a ese movimiento de cobardía, de globalismo, de no reconocer el orgullo de donde somos. Y se suma al carro de colgar etiquetas, de difamar, etc.

P. ¿Cómo piensa Valls pactar con un PSOE que acaba de lanzar un documento que dice que España es una nación de naciones, una de ella es Cataluña?

R. Eso es una muy buena pregunta que habría que hacer a Rivera o a Arrimadas. ¿Cómo han permitido que Valls encabece su candidatura mientras quiere hermanarse con el PSOE, un cómplice por su cobardía del golpe de Estado que hemos sufrido? Un partido que fue el más votado en las autonómicas y no ha tenido la iniciativa de presentarse a dirigir la Generalitat o al menos de impulsar una moción de censura a los golpistas.

P. ¿Qué tal en Cataluña con la educación?, ¿el adoctrinamiento está generalizado?, ¿está ya calando y moviendo voto?

R. Sin duda. Ha sido el caladero durante tantísimo años para que hoy en día tengamos lo que tenemos: una CUP, un PDeCAT y una ERC envalentonados. Si en su día la competencia de educación no hubiera sido cedida a las comunidades autónomas y, en este caso a Cataluña, no hubieran podido modificar los planes de educación, ni imponer como única lengua el catalán. Es la gran herramienta con la que han ido sembrando para que hoy en día superen el 40% los catalanes declarados como independentistas.

P. ¿Se ha construido una ingeniería social para romper los lazos con España?

R. Nosotros lo tenemos muy claro. Una de las competencias que hay que recuperar es la educación para evitar que intenten adoctrinar a nuestros hijos. Pero no sólo con la nacionalidad, la república catalana o la lengua. Ahora también con temas que infringen la privacidad y la libertad de conciencia de los padres. Estamos viendo ya en temas como la mal llamada ideología de género que intentan condicionar la mente de los jóvenes. Lo utilizan para hacer crecer la bestia, con la complicidad del PP y del PSOE. Tenemos tres responsables: los partidos golpistas y estos dos.

P. ¿Es VOX el Podemos de la derecha?

R. Son dos partidos totalmente distintos. La única similitud es que hemos irrumpido de forma bastante fuerte. Y lo hemos hecho mientras algunos se ponían un poco de perfil y tenían miedo de reconocer que hay un movimiento patriótico que no al que no se escuchaban sus ideas, rompiendo con lo políticamente correcto, recuperando el sentimiento de pertenencia a España.

P. Sánchez ha conseguido el Gobierno pactando con partidos golpistas, comunistas, podemitas, populistas. No ha anunciado medidas con respecto a Cataluña, ¿es un traidor a España?

R. Sin duda. Si no el que más, uno de los grandes traidores de esta gran nación. Será recordado así. La cobardía, la puesta de perfil y la falta de determinación en tomar ciertas decisiones le van a tomar mucha factura. No puede ser que un gobernante deje de lado a gran parte de sus compatriotas, como es el caso de los catalanes. Su inacción está demostrando su cobardía. Se tienen que convocar elecciones de manera inmediata para que los españoles nos podamos pronunciar.

P. En Cataluña además hay otros problemas: okupas, manteros… ¿Ada Colau está facilitando estas cuestiones?, ¿se puede pactar con un partido que aboga por incumplir la ley?

R. El gran problema que tenemos en Barcelona tiene nombres y apellidos: Ada Colau. Una persona que proviene de escrachear, del tema okupa… Bajo el mal llamado discurso buenista, de aquí cabemos todos, ha permitido la instalación sin impunidad de los manteros. No se hace nada. Se les facilita que monten su asociación, sus camiseta, etc., como mostró TV3, mientras delante tienen a un comerciante que paga impuestos. A ese fenómeno de comercio ilegal se suma la delincuencia. Sólo hace falta ver los dramáticos sucesos en algunos barrios de peleas, violaciones, redes de narcotráfico… El problema de fondo es que Colau tiene alergia a las fuerzas de seguridad.

P. ¿Estas prácticas con el golpismo se ha cargado el desarrollo de Cataluña y su futuro?

R. Absolutamente, al menos actualmente. Ha dinamitado la marca de Barcelona, hasta ahora internacionalmente conocida, bonita y famosa. Venían empresarios con ganas de invertir, ahora vienen con miedo e incertidumbre. Consecuencia de los Gobiernos autonómicos de Mas, Puigdemont y Torra, y ahora de Colau desde lo local. Han dinamitado todo el tejido empresarial, la buena fama internacional… por el golpe de Estado.

P. ¿Cataluña puede ser el próximo éxito de VOX tras los 12 diputados en Andalucía?

R. No tenemos ninguna duda. Estamos convencidos. Ese sentimiento de levantamiento, de orgullo español… los catalanes se pueden sentir muy identificados con VOX que fueron los únicos que desde el primer día dieron un paso al frente y se pusieron al lado de los que estábamos discriminados. Pidieron la suspensión de la autonomía, el 155 y sentar a los culpables en el banquillo de los acusados. Tenemos muy claro que hasta que no haya depuración de responsabilidades civiles y penales de todo el movimiento asociativo, de partidos del golpismo… no dejaremos de trabajar.

P. ¿Esa subida sería con Ignacio Garriga como candidato?

R. No sé si seré candidato pero sí que Garriga estará dando la mano a todos esos compatriotas que estamos aquí peleando y luchando para que sea una realidad.

P. ¿Entonces Ignacio Garriga se lo está planteando?

R. Ignacio Garriga estará al servicio del partido y de los afiliados que en su día planteen las opciones electorales que haya que ver. Que siempre he estado en primera línea dando la batalla y ahora más que nunca lo estaré. Ni un paso atrás, solo para tomar impulso.