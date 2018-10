Rivera insta a Sánchez a pedir el requerimiento previo a Torra para aplicar el 155

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a iniciar el requerimiento previo al jefe de la Generalitat, Quim Torra, para la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervendría Cataluña.

Rivera ha realizado esta instancia anunciando la presentación en el Congreso de una proposición no de ley (PNL) en dicho sentido. Así, el líder naranja ha explicado que esta iniciativa va dirigida sobre todo a los diputados socialistas y que busca “negociar, alcanzar acuerdos. corregir la dirección tomada por el sanchismo y volver al constitucionalismo”.

En este contexto, ha incidido que con esta PNL su partido quiere abrir el debate en la Cámara baja y que su objetivo es el de iniciar el proceso del 155 con el requerimiento a Torra. En relación al alcance y las medidas que incluiría esta intervención, Rivera ha señalado que eso es compete al Ejecutivo.

“La situación es excepcional en Cataluña. Vimos a un Estado contra las cuerdas por el desgobierno de Sánchez. El Estado tiene que estar presente en Cataluña, empezando por su gobierno”, ha criticado el líder naranja, denunciando la ausencia del presidente del Gobierno. Sánchez se limitó este martes a escribir un mensaje en Twitter sobre el intento de asalto al Parlament por parte de los CDR

“¿Cómo puede ser que ayer no hubiera ni un solo detenido? Esto es síntoma de un Estado contra las cuerdas y de personas agredidas y amenazadas ante esta situación”, ha añadido Rivera.

“Inhabilitado”

“Torra está inhabilitado políticamente e incluso tiene que estarlo jurídicamente para poder ser presidente de la Generalitat. Un señor que llama a la violencia no puede ser presidente de una comunidad autónoma. Sánchez tiene que romper su acuerdo con Torra, que deje de pasarle la mano por el lodo y vuelva a la senda del constitucionalismo y el acuerdo”, ha recalcado.

Rivera ha explicado que esta PNL tiene cuatro puntos: el requerimiento previo, la condena a la violencia que hubo ayer, la condena a las palabras de Torra alentando a la confrontación y un apoyo y reconocimiento a los funcionarios, cargos públicos, periodistas y ciudadanos en general que sufren el acoso de los golpistas.

Por “un puñado de votos”

Previamente, en una entrevista en Antena 3, el líder naranja exigió a Sánchez que acabe con las “humillaciones”, cambie de estrategia en Cataluña y no se aferre al sillón, porque el “desgobierno” de España no puede continuar “por un puñado de votos” de los separatistas catalanes.

“Lo único que le pido a Sánchez es que no se obsesione con el sillón y que si tiene que convocar elecciones, que lo haga para que España tenga un gobierno fuerte”, recalcó Rivera, insistiendo en la necesidad de aplicar la Constitución.

A su juicio, no se puede permitir que, “por un puñado de votos de ERC o el PDeCAT”, no se tomen decisiones en España, no se aplique la Constitución o haya que “pedir perdón por ser español”, comentó.

Además, Rivera acusó al conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, de ser “el brazo político” de los autodenominados Comandos de Defensa de la República (CDR). “Estamos en el mundo al revés, solo pido que el mundo vuelva al derecho, al Estado de Derecho”, enfatizó, según informó Efe.