Un eurodiputado de ERC llama a la insurrección: “Hay cosas que se arreglan con un levantamiento popular”

No habrá independencia ni república sin levantamiento popular. Así lo asegura Josep-Maria Terricabras, eurodiputado de ERC, en una entrevista en el diario secesionista vilaweb.cat con motivo de la publicación de su último libro: “Lo que somos”. A la pregunta de ¿Qué podemos hacer?, Terricabras responde: “Hay cosas que se arreglan con un levantamiento popular, que es lo que estuvo a punto de pasar el 1, el 3 o el 10 de octubre”, fechas del referéndum ilegal, la huelga general y la proclamación de esa república que todos los dirigentes del golpe que han acabado la cárcel consideraron después simbólica para intentar esquivar la prisión.

El eurodiputado ahora no sabe si esa situación propicia para el levantamiento popular volverá a producirse de nuevo, pero es la acción básica que reivindica para hacer efectiva de una vez por todas la independencia, junto a una internacionalización del procés. Insurrección popular e internacionalización del enfrentamiento con el Estado son los dos pilares en los que, según Terricabras, debe sostenerse la aspiración independentista.

La necesidad de la insurrección popular es compartida por otros ideólogos del separatismo, defraudados por la debilidad que el miedo a la cárcel ha provocado en su cúpula dirigente. Hace unos días era Ramir de Porrata, candidato en la lista de Carles Puigdemont, quien reclamaba no volver a desaprovechar “los momentos de energía desatada” como los que se vivieron los días posteriores al referéndum ilegal del 1-O. Cree que volverán momentos de “éxtasis popular” y entonces no habrá que volver a cometer el error de vacilar: “Centenares de miles de personas en la calle son imparables”.

De Porrata coincidía en el análisis con el diputado Quim Torra, unos de los diputados de mayor confianza de Puigdemont, con el que se reunión la semana pasada en la cárcel alemana. Según éste, “cuando volvamos a tener un momento propicio, debemos estar dispuestos a ser tres mil en prisión. Con todas las consecuencias. Si somos tres mil, no entraremos. Esto es lo que he pensado toda la vida y lo sigo pensando”.

El auge de los CDR

La realidad es que el Maidán independentista siempre ha estado lejos de ser una alternativa. El intento de acampar en la plaza de Cataluña de Barcelona fue cosa de unos pocos que desistieron en cuanto la batería del móvil se les gastó. La movilización en la calle se reduce a las acciones puntuales de kale borroka los CDR cortando algunas carreteras, pero cada vez más contolados por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en su intento por suplantar a la ANC y Òmnium Cultural como brazo movilizador del secesionismo.

“El problema es que combatimos contra unos enemigos que pueden hacer lo que quieran porque la ley son ellos. Nosotros, en cambio, no podemos hacer nada, no porque no tengamos jueces, sino porque no tenemos un ejército”, se lamentó hace unas semanas Terricabras en otra entrevista en vilaweb.cat

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado este domingo de que si se pretende solucionar el problema de Cataluña mediante la insurrección se puede llegar a producir un enfrentamiento civil y ha abogado, por ello, por “apagar” cuanto antes los “brotes de violencia”.