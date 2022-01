El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha clausurado este sábado en Salamanca la convención de la formación en Castilla y León, en la que también ha participado el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco. Casado ha intervenido de forma telemática, al encontrarse aún en cuarentena por su contagio de coronavirus hace ya casi una semana. A falta de poco menos de un mes para las elecciones autonómicas, el líder del PP ha advertido de las 200 marchas en favor de los presos de ETA que tendrán lugar este sábado por la tarde y que el propio PP ha denunciado ante la Fiscalía. Y ha recordado a Pedro Sánchez que los convocantes «son sus propios socios, de los que depende su Gobierno».

Casado ha querido recordar a las víctimas de ETA, y especialmente a todos los alcaldes y concejales de la formación que han sido objetivo de los ataques terroristas de la banda. Y lo ha hecho a pocas horas de que se produzcan cerca de 200 marchas en favor de los presos etarras.

«Hoy va a haber en España 200 manifestaciones a favor de los terroristas de ETA, esos que han matado y mutilado a centenares de personas», ha advertido Casado. «El pilar de nuestra democracia son las víctimas del terrorismo», ha defendido en referencia a las palabras del Rey durante la Pascua Militar.

«ETA ya no mata, pero eso no quiere decir que haya que darles nada porque hayan sido derrotados. Que haya 200 manifestaciones nos llega al corazón. No puede ser que el Gobierno de España, como recordó Otegi, dependa del partido que no condena esos asesinatos», ha advertido.

Ataques al campo

Además, ha arremetido contra la «arrogancia e incompetencia de Sánchez», que se manifiesta «en la gestión de la pandemia o en la incapacidad para rebajar el precio de la electricidad».

También ha mostrado su apoyo al sector ganadero tras los ataques a su imagen por parte del Gobierno. «9.000 millones de euros en exportaciones están en peligro porque un ministro de Sánchez ha dicho que la carne es de mala calidad», ha recordado Casado en referencia a las palabras de Garzón en The Guardian. «Pido una rectificación y que se asuman responsabilidades. Sánchez debe cesar al ministro Garzón», le ha reclamado.

El acto ha reunido a un millar de alcaldes y portavoces municipales de la formación, que encara así la recta final hacia la campaña electoral. Casado ha intervenido desde su domicilio a través de videoconferencia para recordar que el PP es «el primer partido de España en número de alcaldes, con 2.800», insistiendo en el carácter municipalista de la formación.

Por su parte, Mañueco ha insistido en que Castilla y León «se lo juega todo» en las urnas, tras aludir a los ataques al campo y a la ganadería del ministro de Consumo. «Contamos contigo, Pablo. Vamos a por ello, ¡a por la victoria!», arengó a los suyos Mañueco antes de dar paso a Pablo Casado.

El PP denuncia las marchas

El PP ha elevado una denuncia a la Fiscalía General del Estado por las «200 marchas» convocadas por la izquierda abertzale y apoyadas explícitamente por EH Bildu, considerando que «humillan a las víctimas» al enaltecer a los presos de ETA.

La formación ha ampliado así la denuncia presentada el pasado 28 de diciembre por el homenaje en Pamplona al etarra Ignacio Exteberría. «No cabe la pasividad ni el silencio cómplice», ha asegurado la portavoz Cuca Gamarra en sus redes sociales.