El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su compromiso con el Concierto Económico vasco porque este régimen fiscal es "bueno" para Euskadi y "porque está en la Constitución".

“Yo no sería creíble si le pido al señor Torra (el presidente de la Generalitat) que cumpla la Constitución y luego para quedar bien en Palencia (su lugar de origen) dijera que lo que está en la Constitución no nos gusta”, ha dicho Casado en un acto con empresarios en Vitoria.

El presidente del PP ha visitado este martes la oficina electoral de su partido en la capital alavesa y posteriormente ha participado en un debate sobre fiscalidad en el que ha mostrado el compromiso de su partido con el Concierto Económico: “No podemos ponernos ahora a cuestionar la Carta Magna”, ha dicho.

El líder popular ha contrapuesto la defensa sin fisuras que su partido hace de la Constitución con la de partidos que “intentan copiar al PP pero mal”, en alusión implícita a Ciudadanos, formación que rechaza el Concierto Económico.

En su intervención ha añadido que siempre ha sido “muy respetuoso” con los partidos de la oposición, “incluso con el PNV”, formación que se supone que defiende políticas económicas “responsables” pero que ahora mismo “es el mejor aliado de Pedro Sánchez” y quiere que este siga en el Gobierno. “No lo entiendo”, ha añadido.

“Revolución fiscal”

Casado ha dedicado el grueso de su intervención a presentar su “propuesta de futuro” que pasa por modernizar y adelgazar la administración, impulsar una “revolución fiscal” y ganar en competitividad, especialmente ahora, cuando “aún no se ha pisado el freno, pero la gente ha quitado el pie del acelerador” y cuando la situación económica “anticipa no un resfriado, sino neumonía”.

En el apartado de administración quiere crear una “autopista administrativa” para favorecer que se pueda crear una empresa en solo cinco días, para lo que propone una ventanilla única para todos los trámites y una página web que permita hacerlos también de manera telemática.

En materia fiscal ha apostado por bajar impuestos para atraer inversiones y transmitir a las empresas afectadas por “la guerra China-Estados Unidos” o por el “brexit” que “pueden venir a España”, así como por el “blindaje fiscal del ahorro” para poder rescatar el dinero de los planes de pensiones o de ahorro sin “pagar dos veces”.

Este paquete de medidas, ha admitido, tendría “un impacto” inmediato a la baja en la recaudación pero el retorno sería “inmediato” y “mucho mayor”.

En cuanto a la competitividad, defiende la reforma laboral, no acelerar los plazos de la descarbonización para no poner en peligro a la industria del motor y apostar por la educación, con un modelo bilingüe en español e inglés, en el que las lenguas regionales no sean vehiculares.

Casado se ha comprometido a poner en marcha estas medidas en los primeros meses de la legislatura si gana las elecciones y ha dicho que está dispuesto a “achicharrarse por España” y a “aguantar” las protestas que puedan surgir en la calle. “Llevamos muchos años de política de salón”, ha agregado.