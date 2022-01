El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha censurado este jueves que el PSE «agasaje» a Arnaldo Otegi en la propia sede de Bildu tras la reunión que han mantenido delegaciones de ambas formaciones, al tiempo que ha subrayado que es «inmoral pactar con quienes no condenan 850 asesinatos».

Tras ese encuentro, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, rechazó que su partido y Bildu puedan llegar a alcanzar acuerdos «de envergadura», más allá de los que mantienen en algunos municipios vascos, porque la formación soberanista no ha realizado «una condena taxativa del terrorismo de ETA» y por su apuesta «secesionista». Además, emplazó a los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez que abandonen «cálculos políticos» y respalden la reforma laboral.

Caretas fuera. La ministra portavoz de Sánchez dice que comparten con Bildu el mismo proyecto de país y el PSOE vasco agasaja a Otegi en su sede. Es inmoral pactar con quienes no condenan 850 asesinatos y quieren destruir España. Y todo para comprar unos meses más en Moncloa. pic.twitter.com/4sMXNKjexQ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 20, 2022

Casado, que ha recogido en su cuenta de Twitter la foto de Andueza y Otegi durante esa reunión en la sede de Bildu -en el marco de la ronda de contactos del PSE con partidos y agentes sociales-, ha cargado duramente contra los socialistas por sus conversaciones con la coalición abertzale.

«Caretas fuera. La ministra portavoz de Sánchez (Isabel Rodríguez) dice que comparten con Bildu el mismo proyecto de país y el PSOE vasco agasaja a Otegi en su sede», ha afirmado el jefe de la oposición.

Según el presidente de los populares, es «inmoral pactar con quienes no condenan 850 asesinatos y quieren destruir España». «Y todo para comprar unos meses más en Moncloa», ha aseverado.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que Sánchez «negó a Casado en el Congreso que vaya a excarcelar etarras» al responder a la pregunta con un «rotundamente no», según ha recordado.

Sin embargo, el dirigente del PP no ha dado credibilidad a las palabras del jefe del Ejecutivo porque «ayer el líder del PSE fue a negociar» a la sede de Bildu y Sánchez se mostró igual de rotundo cuando «negó el diálogo con Bildu». «Siguen blanqueando a quienes no condenan el terrorismo. La palabra de Sánchez no vale nada», ha manifestado.

De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez «cederá» con los presos de ETA, «como siempre ha hecho». «La gobernabilidad de España no puede depender de aquellos que intentan romperla», ha afirmado el PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.