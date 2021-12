El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha admitido las preguntas de todos los medios de comunicación que este miércoles han participado en la rueda de prensa de su balance anual. Un hecho que contrasta con la censura que Pedro Sánchez impone a los periodistas críticos y que se está convirtiendo en habitual en sus comparecencias.

En su valoración de la gestión política y económica del año, Sánchez sólo ha admitido el turno de los medios afines a su partido: La Sexta, Cadena SER, TVE, Efe, El País y eldiario.es.

Los periodistas elegidos han ido planteando sus preguntas, la mayoría cómodas para el presidente socialista, lo que ha provocado un evidente malestar en el resto de medios que habían acudido a La Moncloa. Se da la circunstancia de que Sánchez ha empezado su intervención agradeciendo a los medios de comunicación por cubrir la comparecencia y destacando que «los profesionales de los medios fortalecen día a día nuestra democracia».

Se está convirtiendo en costumbre que en las ruedas de prensa del presidente socialista no se admitan las preguntas de los medios críticos con su gestión, por lo que las intervenciones se convierten así en un mero lucimiento personal de Sánchez.

Da la casualidad de que la mayoría de los seis medios que han preguntado este miércoles lo han hecho en casi todas las comparecencias del presidente en los últimos meses, como tras el Consejo Europeo en Bruselas, en el G-20 en Roma o tras la Conferencia de Presidentes en el Senado.

En todas esas intervenciones estaban presentes medios como OKDIARIO, a los que no se les ha dado turno de palabra. De hecho, la última vez que este periódico pudo preguntar al presidente del Gobierno fue hace más de un año. En concreto, el 8 de junio de 2020, cuando los turnos se decidían previo sorteo entre los propios periodistas.

Además, desde la llegada de Francesc Vallès como nuevo secretario de Estado de Comunicación se ha establecido un filtro para enviar las comunicaciones a los periodistas, de forma que sólo una decena de medios afines pueden recibir con adelanto las informaciones del Ejecutivo.

50 minutos

Este miércoles, Sánchez ha realizado una intervención inicial de poco más de 40 minutos, en la que ha presumido de su gestión y ha atacado a la oposición del Partido Popular. Posteriormente, apenas ha dedicado 20 minutos a responder a la prensa.

En su lugar, Casado ha dedicado 25 minutos a su balance y 50 a responder a periodistas de 10 medios. «Yo sí aceptaré todas las preguntas que me quieran formular los periodistas», ha aseverado el líder del PP, en alusión a la mordaza de Sánchez.

En su balance, Casado ha arremetido contra la «nefasta gestión» de Sánchez, al que ha acusado de actuar con «arrogancia», «incompetencia», «insensibilidad», de «mentir a todo el mundo» y hasta de actuar con «recochineo».

El presidente popular ha criticado la «incompetencia» del Gobierno en materia económica, con datos que sitúan a España a la cabeza de la inflación, el desempleo y la desigualdad. Asimismo, ha señalado que Sánchez mantiene unas «previsiones económicas» que ya no se «cree nadie» para poder seguir en «su falso triunfalismo» y aprobar los Presupuestos para 2022 que le «dan más supervivencia» en Moncloa.

Casado se ha quejado de que el presidente socialista mienta además con respecto a la pandemia y también sobre su promesa de que los españoles pagarían lo mismo en el recibo de la luz a final de año que en 2018 y ha lamentado que «nadie dimita» ni pida explicaciones por ello. «¿Si es una pandemia global, ¿por qué los estragos económicos afectan más a España?», se ha preguntado.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de hacer lo contrario de lo que prometió. «Dijo que no asentaría la gobernabilidad en los independentistas, que no gobernaría con Podemos ni con Bildu, que había que cumplir las penas íntegras a los condenados del procés, que no subiría impuestos a las clases medias y trabajadoras…», ha ido relatando.

Ante este escenario, ha ido desgranando su alternativa para llegar a La Moncloa que, entre otras cosas, pasa por «un plan de reforzamiento institucional» para «acabar con los chantajes de los independentistas, tipificar un nuevo delito de referéndum ilegal y de rebelión y acabar con la propaganda separatista».

Además, el PP propone una ley de lenguas para proteger el español como lengua vehicular, una ley de concordia «para acabar con el revisionismo suicida de la Transición, la Constitución e incluso de la Monarquía» y una ley de símbolos «para preservar al Rey de los ataques de los socios de Sánchez».

En segundo lugar, Casado quiere blindar la «independencia judicial», para lo que ha insistido en la reforma del Poder Judicial de forma que los jueces sean elegidos por los propios jueces. En este contexto, ha criticado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la negativa de Pedro Sánchez a aceptar el modelo que se reclama también desde Europa.

Asimismo, y entre otras medidas, ha destacado su ambiciosa reforma fiscal, que contempla una bajada de 10.000 millones de euros, y una nueva legislación laboral con novedades como la mochila austriaca y más facilidades para la contratación frente a la contrarreforma de PSOE y Podemos.