Íñigo Errejón y Manuela Carmena no incluyen ni una sola mención a los grandes problemas de los madrileños en su programa electoral de Madrid Más.

Las 32 páginas del programa electoral de Más Madrid, la plataforma que lideran Manuela Carmena e Íñigo Errejón, ya circula entre sus bases y llama la atención que no incluyen ninguna medida sobre problemas como la suciedad o la delincuencia.

El Observatorio del Ayuntamiento de Madrid revela que los principales problemas de los madrileños son, en base a miles de encuestas, la limpieza, la contaminación y el tráfico. Sin embargo, en el programa electoral no se proponen planes para la principal preocupación de los ciudadanos.

Por ejemplo, la palabra ‘suciedad’ no aparece ni una sola vez y cuando se cita la palabra ‘limpieza’ es para hablar de la corrupción en las universidades o del proceso de “renaturalización” de los ríos de la Comunidad. La suciedad será un tema muy importante en campaña electoral. Los contratos integrales de limpieza de Ana Botella concluyen en la legislatura que comienza en mayo y se espera que cada partido avance qué haría con este tema clave si llegan a la Alcaldía.

El ruido, la falta de mantenimiento de parques, la delincuencia y el mal estado de aceras son algunos de los problemas más graves de los madrileños. Ninguno aparecen en el programa

Se trata de un programa mucho más abstracto que el de Ahora Madrid de 2015 que incluía medidas imposibles como crear un banco público municipal o la remunicipalización de todos los contratos externalizados. “El programa electoral es un conjunto de sugerencias”, dijo Carmena al ver imposible cumplir lo prometido.

Por ejemplo, tampoco Carmena y Errejón no dicen nada del urbanismo. La Operación Chamartín (renombrada como Madrid Nuevo Norte) es la gran grieta entre los concejales leales a la alcaldesa y los seis que se han escindido (IU, Anticapitalistas y Bancada). Se trata de un programa vago que no incluye ninguna promesa estrella al estilo de la ampliación de aceras de la Gran Vía.

Tampoco Carmena y Errejón dedican una sola mención a los atascos. El programa indica centran sus esfuerzos en reducir la contaminación: “En la última legislatura, el Ayuntamiento se ha puesto al frente de la transformación de la movilidad mientras el Gobierno Regional ha usado sus herramientas institucionales para dificultarla. [Prometen] planes de movilidad en sus ciudades y en los centros de trabajo con plantillas superiores a 200 trabajadores”.

Falta de aparcamiento

El quinto problema de los madrileños según el último informe del Observatorio municipal es la falta de aparcamiento. Tampoco el programa electoral de Más Madrid recoge alguna medida sobre esta cuestión.

En las elecciones de 2015 Ahora Madrid prometió doce aparcamientos disuasorios nuevos. Sin embargo, Carmena no ha inaugurado ninguno y tan solo saca pecho de que el Atlético de Madrid ha estrenado un parking en las inmediaciones del estadio Wanda Metropolitano. Esta vez prefieren, por ahora, no mojarse y no caer en el problema de ilusionar con promesas imposibles.

No olvidan tratar temas como la memoria histórica o el bienestar animal

A continuación los madrileños sitúan el problema de la inseguridad. Tampoco se habla sobre la Policía Municipal y sus escasos medios. “Queremos que Madrid siga apostando por la protección de todas y todos, libre de machismo, de homofobia, violencia o racismo. Queremos que se asuma como ciudad el derecho de las mujeres a la seguridad, construyendo una ciudad donde las mujeres puedan moverse con libertad a cualquier hora y por cualquier calle, sin miedo a la violencia sexual”, recoge el texto consultado por OKDIARIO.

Posteriormente la encuesta municipal sitúa los problemas del ruido, la falta de mantenimiento de parques y jardines, la delincuencia y, por último en el Top 10, las aceras y calzadas en mal estado. Tampoco de estas cuestiones Más Madrid tiene medidas claras para atajar estas circunstancias.

Votación todo o nada

Más Madrid ha iniciado este martes la votación de sus primarias y la votación sobre si se apoya o no este programa electoral. Un todo o nada. Tras cerrar las urnas de as primarias prometen organizar grupos sectoriales para seguir trabajando en este programa electoral.

Los cuatro ejes de este programa son: Un Madrid más equilibrado y sostenible; Un Madrid feminista, de derechos, más inclusivo y cuidador; Una Comunidad con más y mejor empleo, que innova para poner la economía al servicio de las personas y, por último, Reformar nuestras administraciones para un Madrid más democrático y cercano.

Alguno de sus apartados estrellas son: “Recuperar la memoria democrática”, “compromiso con la protección animal” o “garantizar los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la maternidad libre y decidida”.