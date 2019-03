Carmena anula dos controles para que sea más fácil dar subvenciones a los amiguetes

El Ayuntamiento de Madrid ha anulado dos informes que eran obligatorios en la concesión de subvenciones a asociaciones vecinales. Tal como ha podido saber OKDIARIO ahora el Gobierno de Manuela Carmena tiene más fácil conceder ayudas económicas arbitrariamente.

El Consistorio de Manuela Carmena sigue en su empeño de que conceder subvenciones sea más sencillo. El 31 de enero, sin informar a la prensa, el concejal de Economía y Hacienda firmó un decreto sobre subvenciones que, en la práctica, facilita las cosas para dar dinero a entidades afines.

La lluvia de millones del Ayuntamiento de la capital tiene más vía libre que nunca. En el citado decreto, el equipo de Carmena “deja sin efecto el decreto de 17 de febrero de 2015 de la delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública”. Se trataba de una Instrucción que establecía los criterios y los procedimientos de actualización, evaluación y modificación de los Planes Estratégicos de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid.

Ahora, tal como confirman fuentes consultadas por este diario, se eliminan informes que antes eran preceptivos: uno en Junta de Gobierno y otro para el pago por resultados. “Menos informes, menos garantías”, resumen estas fuentes.

El nuevo decreto de García Castaño recuerda que “debido a la importancia nuclear de este sistema de seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES), se aprobó por decreto en marzo de 2015 [al final de la legislatura de Ana Botella] una instrucción que establecía los criterios y los procedimientos para la evaluación de subvenciones y pago por resultados en el Ayuntamiento”.

“Sin embargo, la experiencia práctica acumulada durante estos años nos indica que en la elaboración de los PES se deberían definir objetivos estratégicos y líneas de subvención lo suficientemente amplios que permitiesen minimizar el número de modificaciones de los planes”, indican en el decreto para explicar que quieren dar subvenciones no previstas inicialmente.

Fin del pago por resultados

En este sentido, la nueva instrucción no recoge nada acerca del seguimiento de las subvenciones por resultados. La norma anterior recogía procedimientos de evaluación de los puntos que se recogían en la convocatoria abierta de concurrencia o en el expediente de concesión directa. Unas “metas“, tal como se definían, que ahora Carmena no contempla con la instrucción que sustituye a la antigua.

La normativa derogada incluía el pago por resultados aunque había una excepción: “En el caso de no poder cuantificarse ni medirse con técnicas de evaluación, se deberá indicar y motivar expresamente en la memoria esta circunstancia”. Ahora la pauta general es que no haya evaluación de resultados cuantitativos y aunque la subvención no haya servido para nada el Ayuntamiento la entregará íntegra a los beneficiarios.