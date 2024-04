Carlos Carrizosa: «Feijóo aspira a entenderse con Junts como hizo Aznar con Pujol»

«A Alejandro Fernández se le está poniendo cara de Vidal-Quadras». Así ve Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a la Generalitat de Cataluña, al aspirante del PP en las elecciones autonómicas del 12M. En una entrevista a OKDIARIO, Carlos Carrizosa deja claro que Feijóo «buscaba un candidato que no molestara a Puigdemont» y que no era Alejandro Fernández porque, asegura, «Feijóo aspira a entenderse con Junts y el PNV» para llegar a Moncloa. Recuerda Carrizosa que Aznar echó a Vidal-Quadras «porque molestaba a Pujol».

Carlos Carrizosa califica a Pedro Sánchez y Salvador Illa como «traidores». Cree que el PSC, cuyo color corporativo ha tornado del rojo al anaranjado en esta campaña, trata de «robar» los votos de Ciudadanos para luego volver a traicionarles e intentar un tripartito con ERC y los comunes o, si no, hacer presidente a Puigdemont. Recuerda que «Sánchez depende de él». Aunque también apunta que, en cuanto Puigdemont pierda la inmunidad y se reactive la euroorden, Puigdemont también dependerá de Sánchez: «Se necesitan».

«Ciudadanos no está al albur de lo que a Feijóo o Sánchez les convenga en sus relaciones con Puigdemont», dice Carlos Carrizosa. «Nosotros somos y seremos leales al voto. Nunca nos entenderemos con Puigdemont», añade.

Carrizosa defiende a capa y espada el espacio político de centro liberal en Cataluña («somos insobornables») y en España y se muestra convencido de que «la realidad desmentirá a las encuestas» que les auguran cero escaños en el Parlament. Carlos Carrizosa no ve a Ciudadanos desapareciendo del mapa político nacional. Cree que podrán «aguantar en nuestros cuarteles de invierno» hasta una mejor coyuntura para los liberales en España: «Como ocurre en Europa, que los liberales son como el Guadiana».

Carlos Carrizosa le dice a su compañero Adrián Vázquez, al que el PP corteja para llevarlo en sus listas de las elecciones europeas de junio, que, si quiere hacerlo, tendrá que darse de baja en el partido: «Los que trabajamos en Ciudadanos por nuestras ideas no nos vendemos por sillas». Aunque, luego, se lo piensa y matiza que no cree que sea su caso.

Carrizosa trae a OKDIARIO unas esposas que tiene -dice- reservadas a Carles Puigdemont. Su cartel electoral es una foto de Puigdemont y Sánchez dándose la mano generada por IA.

PREGUNTA.- Su cartel electoral ha llamado la atención.

RESPUESTA.- La foto describe algo que podría ocurrir: Puigdemont como presidente de la República bananera de Cataluña y Sánchez en visita oficial con la estelada de fondo. Con el lema «Detenlos» nos dirigimos al votante. Para detener a Sánchez con los votos y a Puigdemont de esta otra forma [enseña unos grilletes]. Para que lo de la foto no pase, Puigdemont tiene que estar detenido y a Sánchez, de momento, hay que detenerlo con los votos.

P.- ¿Por qué dice «de momento»? ¿Por Begoña Gómez y el caso Koldo?

R.- Porque de momento no está incurso en una responsabilidad criminal, ni por traición, ni por corrupción, ni por nada, pero ya veremos. Ha colocado a España en niveles nunca vistos y la traición a los electores es clamorosa. Si ha traicionado también a España puede llegar, en un futuro, a ser objeto de análisis.

P.- ¿Debería estudiarse la posibilidad de denunciar a Sánchez por traición?

R.- De momento hay una forma de que no ocurra: que las cosas no vayan a más y la amnistía no se llegue a perpetrar. Está en mano de los electores. Si Sánchez traspasa según qué líneas, ya actuará la Justicia.

P.- ¿Sánchez es un traidor?

R.- Sí. Lo es. Sánchez e Illa han traicionado a su electorado porque negaban los indultos y la amnistía. Illa intenta atraer el voto de la mayoría castellanoparlante de Cataluña que convivimos contentos con nuestro otro idioma que es el catalán. Pero sus votos, luego, los usa para impedir que sus hijos estudien en castellano y eso es traicionar.

P.- Defina a Illa.

R.- Antepone los intereses del partido a cualquier otra consideración. Es correcto en el trato, pero traiciona a sus electores. Ahora, en campaña, habla en catalán y el color rojo del Partido Socialista se ha vuelto anaranjado pretendiendo ocupar nuestro espacio. Durante dos legislaturas el PSC estuvo con 15-17 escaños. No quieren que se repita. Quieren robar el voto a Ciudadanos. Yo quiero que ese 40% de votantes socialistas de las últimas elecciones que se ha visto traicionado y no está de acuerdo con la amnistía vote al único partido que garantiza que nunca se va a entender con Puigdemont. Es Ciudadanos.

P.- ¿Votar al PSC es un voto constitucionalista o separatista?

R.- Más separatista que constitucionalista. Porque, si hace falta, Illa hará presidente a Puigdemont. Lo que tenemos garantizado es un tripartito del PSC, Esquerra y los comunes si pueden. Si no, Illa intentará sumar con Puigdemont. No les quepa duda. Sánchez sabe que depende de Puigdemont. Para Sánchez es un drama si el PNV y Puigdemont giran [al PP]. Necesita retener a Puigdemont y al PNV.

P.- ¿Les dará el referéndum si es necesario? ¿Cree que están trabajando ya en alguna fórmula?

R.- Estoy absolutamente convencido. Y nos querrán colar que es constitucional. Harán algún invento. Igual que la amnistía. No me cabe la menor duda. Y tendremos un problema constitucional gravísimo porque, por mucho que fuera consultivo y delegado por las Cortes, estarán aceptando que sólo los catalanes decidan sobre la integridad territorial de España. Sánchez nos lo va a colar. Por eso, pedimos detenerlos.

Puigdemont

P.- Dice Puigdemont que si no es presidente, dejará la política. ¿Se lo cree?

R.- Yo espero que pague por lo que hizo. Ya estaba fuera de la política. Sánchez lo ha revivido. Era un muerto político y con la amnistía lo han revitalizado. Lo vamos a tener aquí chuleándonos, salvo que lo metan en prisión provisional. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a adelantar [este jueves] las conclusiones sobre la inmunidad de Puigdemont y se la van a quitar. Puigdemont ya sabe que depende de Sánchez. Y Sánchez lo sabe también. Y, por eso, están los dos protegiéndose. Se necesitan.

P.- Defina a Puigdemont

R.- Es un vivales.

Feijóo, Junts y el PNV

P.- ¿Por qué no quiso integrar a Ciudadanos en las listas del PP en Cataluña?

R.- Porque tengo unos principios que representa Ciudadanos y a muchos catalanes. Ciudadanos nació en 2006 porque no nos sentíamos conformes ni con el PP ni con el PSOE. Ir bajo las siglas del PP significaba abdicar de ese espacio y obediencia a un PP que ha querido nombrar un candidato que no molestase a Puigdemont. Al final, al candidato [Alberto Fernández] se le está poniendo cara de Vidal-Quadras. Aznar lo sacrificó porque a Jordi Pujol le era molesto. A Alejandro Fernández le puede pasar igual. Ya vimos a Feijóo cuando negociaba su investidura pidiendo 24 horas para mirarse la Ley de Amnistía o diciendo que Puigdemont era respetable. Esas vacilaciones del PP en Cataluña no las tiene Ciudadanos.

P.- ¿Feijóo aspira a entenderse con Junts?

R.- Con Junts y con el PNV. El PP ya lo ha hecho en el pasado. Por eso nunca se cierran a una componenda. Para llegar a Moncloa sacrificando los intereses de los catalanes. Tanto Aznar como Rajoy permitieron la inmersión lingüística teniendo los informes de la Alta Inspección Educativa en un cajón denunciando los abusos. En Baleares, al PP le está costando tomar medidas contra la inmersión. Para servir de verdad a los intereses de los constitucionalistas en Cataluña ha de estar Ciudadanos. Somos imprescindibles.

Vox y el Rey

P.- ¿Qué papel juega Vox?

R.- Lo que me preocupa de la derecha de Vox es que la hayan tomado con el Rey y que estén erosionando la figura del monarca. Para mí es una garantía de continuidad de la democracia española y de la unidad de España. Creo que Vox comete un error gravísimo, sin perjuicio de las diferencias que tenemos como partido liberal con ellos.

¿Muere Ciudadanos?

P.- Las encuestas les dan cero escaños. ¿Dónde está el millón cien mil votos con los que ganaron en 2017?

R.- Nosotros tenemos un adversario que es el independentismo y unos partidos con los que competimos en el voto: PSC, PP y alguna parte de Vox. Y luego hay una amplísima abstención de ciudadanos que en 2021 no fueron a votar en plena pandemia. En 2017 veníamos de un golpe de Estado y, con el partido nacional en auge, hubo una participación de gente que pensó que no quería más golpes ni aventuras. Votó masivamente el 82%. Cuando bajamos de 36 a 6 diputados en 2021 había cambiado el viento que impulsaba al partido en España por los errores cometidos y la dimisión de Albert Rivera. Eso nos afectó. La desilusión de nuestros votantes hizo bajar la participación del 82% al 50%. Es muchísimo. Y nos consta que muchísimo de ese porcentaje de abstención no se ha ido a otros partidos. Apelo en estas elecciones a movilizar. Si tenemos una participación significativa, Ciudadanos tiene garantizada la representación. Los constitucionalistas estamos ahora arrinconados en el parlamento catalán con 20 diputados de 135. El resto son socialistas, independentistas y los comunes. Apelo a los votantes decepcionados del Partido Socialista y les recuerdo a los del PP dónde estamos y lo que significamos. Intento que los abstencionistas recuerden qué es lo que puede pasar en Cataluña, qué es lo que simboliza este cartel y que vengan a votar. Estoy convencido de que muchos catalanes nos quieren y quieren que estemos allí. La realidad va a desmentir a las encuestas.

P.- Y si no sacan escaños, ¿cuál es el futuro del partido, que empezó en Cataluña?

R.- Yo no creo que ocurra. Estoy convencidísimo de que vamos a sacar representación, más de la esperada, y que podremos influir para cambiar el gobierno y parar a Illa y al separatismo.

P.- Y, si no, insisto, ¿cuál es el futuro de Ciudadanos?

R.- En Europa los partidos liberales son como el Guadiana. Tienen etapas. Nosotros tenemos representación en otras instituciones, municipal en Cataluña y en otras partes de España. El partido puede aguantar en sus cuarteles de invierno y ésa es la vocación porque no hay otro partido liberal en España. En junio podemos revalidar nuestra presencia en el Parlamento Europeo que ha sido decisiva para parar a Puigdemont. Estoy convencido de que sacaremos representación en las catalanas y, sacando en las catalanas, el mantra de que Ciudadanos desaparece se verá que no es cierto. Muchos españoles se sienten, antes que rojos o azules, de centro liberal.

Adrián Vázquez y el PP

P.- ¿Se negará también a ir con el PP en las europeas? ¿Ve a Adrián Vázquez en la lista del PP?

R.- El señor Vázquez decidirá lo que tenga que hacer. Una candidatura europea es muy diferente a la catalana. En la catalana era bajo la obediencia y la marca del PP. En las europeas, cada diputado, una vez elegido, elige el grupo parlamentario: los del PP en el Grupo Popular y los de Ciudadanos en el liberal de Renew. Ahí no hubiera existido ningún problema. Pero el PP nos dejó claro que esa fórmula europea estaba ligada a la disolución de Ciudadanos en Cataluña y la integración en sus listas. Nosotros, que hemos nacido en Cataluña, no estábamos dispuestos a eso y el PP eligió no hablar más del tema de las europeas por ahora. Ya veremos. Es una cuestión de las direcciones nacionales que a mí no me atañe.

P.- ¿Si Adrián Vázquez quisiera ir en las listas del PP el 9 de junio tendría que irse de Ciudadanos?

R.- Hoy por hoy, desde luego, que sí. Como todos los que trabajamos en Ciudadanos por nuestras ideas, que no nos vendemos por sillas. Nosotros defendemos los intereses de los electores que nos han votado y que pertenecen a un ámbito político que no es el PP.

P.- ¿Adrián Vázquez se vendería por una silla?

R.- Bueno… Yo no he dicho eso. No creo que lo haga.