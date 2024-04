Illa ganaría el 12M pero quedará en manos del separatismo para gobernar en plena amnistía

El separatismo no rentabiliza las cesiones de Pedro Sánchez y perdería -por la mínima, eso sí- la mayoría absoluta en las próximas elecciones en Cataluña del 12 de mayo, según la encuesta de Data10 para OKDIARIO. El sondeo da vencedor de esos comicios al líder del PSC, Salvador Illa (38 escaños), aunque muy lejos de los 68 diputados que marcan la mayoría absoluta en el Parlament. El candidato socialista necesitará así el apoyo de Junts (32) o bien de ERC (29) -junto con los comunes (8)- para gobernar. El Partido Popular, por su parte, se ve relanzado tras la desaparición de Ciudadanos, pasa de 3 a 14 diputados, supera a Vox (8) y lidera el centroderecha catalán.

El tablero tras las elecciones en Cataluña queda, según esta encuesta, muy abierto y sujeto a un sinfín de pactos. Los socialistas catalanes, conscientes de la fragmentación, ya avanzan que no serán «sectarios» ni vetarán a ningún partido con el que tengan cierta sintonía ideológica, en alusión clara al separatismo, socio de Pedro Sánchez en el Gobierno de España. El PSC, de hecho, ya gobierna con los independentistas en varias instituciones catalanas.

Los socialistas ganan hasta cinco diputados (26,7% del voto), lo que revela -en comparación con sus malos resultados de las pasadas autonómicas y generales- que sólo son capaces de rentabilizar en Cataluña su política de rendición ante el separatismo. Por el contrario, el frente independentista, con 67 diputados (Junts, ERC más la CUP), se quedaría sin la mayoría por primera vez desde el inicio del procés. Aunque tanto Junts como ERC ganan votos (hasta 120.686 el partido de Carles Puigdemont), acaban perdiendo escaños, por lo que el resultado final es un fracaso histórico en unas elecciones que vendrán marcadas por la definitiva aprobación de la Ley de Amnistía -pactada tras ceder Sánchez a las exigencias de Junts y ERC- y la presencia de Puigdemont como candidato.

En comparación con los comicios de 2021, el bloque de los separatistas pierde hasta 7 escaños: ERC baja 4; la CUP, 3 y Junts mantiene estable su resultado de hace tres años, aunque eso demuestra que también es incapaz de sacar provecho a las cesiones del PSOE. Hace tres años, Pere Aragonés (ERC) fue investido con los 74 apoyos de su partido, Junts y la CUP. Otro dato relevante que aporta el sondeo es que Junts toma la delantera a ERC y lidera en la batalla del independentismo.

Pactómetro

Según el sondeo, el PSC de Illa se afianza en primera posición -ya fue el vencedor en las últimas elecciones- y se desmarca de forma destacada de los partidos independentistas. Pese a la victoria, el partido de Pedro Sánchez se queda muy lejos del umbral que marca la mayoría absoluta, por lo que necesitará así el beneplácito de los separatistas para gobernar, bien sea en primera o segunda votación (cuando se precisa de una mayoría simple).

Todo está abierto, pues incluso el separatismo lograría la mayoría con un pacto (75 diputados) con los comunes, desbancando así al PSC. Un escenario poco probable, teniendo en cuenta que Yolanda Díaz es socia de Sánchez en el Gobierno. Por otra parte, una inédita suma entre el PSC, los comunes, el Partido Popular y Vox -dejando aislado al separatismo- también alcanzaría la mayoría por la mínima (68).

El sondeo, en base a 1.500 entrevistas, se elaboró entre el 27 y el 29 de marzo. Por tanto, recoge la última hora de la convocatoria electoral, con hitos marcados como el anuncio de la candidatura de Carles Puigdemont o el órdago de Oriol Junqueras por el referéndum. «Si es necesario volver a la cárcel, volveremos», proclamó la pasada semana el líder de ERC, que fue indultado por Sánchez.

La convocatoria electoral anticipada, un intento de Aragonés de evitar que Puigdemont se presentase a los comicios, evidencia la disputa entre el separatismo, cuyo desgaste es un hecho, como confirma el sondeo. La candidatura de Puigdemont añade un factor sorpresa. El aspirante de Junts no podrá hacer campaña en Cataluña pero, una vez que la Ley de Amnistía entre en vigor, sí tiene previsto desplazarse a España. «Es el momento de estar aquí», proclamó hace unos días, al confirmar su participación en los comicios. «Las decisiones», afirmó también, «se deben tomar con todas las consecuencias». Como ERC, también Junts marca sus ambiciones, que pasan por «declarar la plena independencia» y por votar en un «referéndum sin sucedáneos». «Es tan posible una amnistía como un referéndum», ha sentenciado Puigdemont, mofándose de la debilidad de Sánchez y haciendo valer su papel clave para sostener la legislatura.

El PP lidera el centroderecha

Al margen del PSC y el independentismo, el sondeo también aporta información relevante sobre la recuperación del Partido Popular, que se ve relanzado con la desaparición de Ciudadanos. Génova, tras las fallidas negociaciones con la formación naranja, acaba de confirmar la candidatura de Alejandro Fernández, y su expectativa es favorable. Tras alcanzar en 2021 su peor resultado, con tres escaños, se ve ahora impulsado hasta los 14 (10%). De hecho, el PP es el partido que recibe más nuevos apoyos (212.047).

Otro dato reseñable es que, con ese resultado, los populares relegan a Vox en el arco parlamentario. El partido de Santiago Abascal pasa de 11 a ocho diputados y queda desplazado a la quinta plaza. Ciudadanos, con Carlos Carrizosa como candidato, confirma su desaparición y no tendría representación en la Cámara catalana, donde ahora tiene aún seis asientos. Comuns Sumar, la nueva marca que integra a Catalunya en Comú y Sumar, conserva sus 8 diputados. La candidatura, antes En Común Podem, ha tenido que cambiar de nombre después de que Podemos haya decidido no presentarse a los comicios. Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, no entra en el Parlament.