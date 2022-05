La Comunidad de Madrid se empieza a impacientar con la lentitud con la que el Ministerio de Sanidad está respondiendo al brote de la viruela del mono. Madrid, con 51 casos positivos, aún está a la espera de conocer el resultado de 43 pruebas PCR que realiza Sanidad en un laboratorio a su cargo. Hay incluso pruebas del pasado jueves 19 de mayo, cuyo resultado aún no se ha notificado al servicio de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.

Sin resultados a tiempo, dice Madrid, está siendo imposible «cortar las cadenas de transmisión» del virus y atajar el brote. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, pidió explicaciones por estos retrasos a la ministra Carolina Darias durante la reunión de la Comisión Interterritorial de este pasado martes. Este miércoles, Madrid ha anunciado que abrirá los laboratorios del hospital Zendal para realizar sus pruebas PCR. De esa manera, intenta evitar el cuello de botella que se ha encontrado de cara al rastreo, que está dificultando la toma de decisiones al Gobierno regional.

Fuentes del servicio de Salud de la Comunidad de Madrid explican con claridad la importancia clave que supone entregar a tiempo los resultados de las pruebas PCR que se efectúan a los casos sospechosos de viruela del mono. Ponen un ejemplo: Madrid sólo pudo clausurar el pasado viernes la sauna gay Paraíso, origen de uno de los brotes como adelantó OKDIARIO, una vez que tuvo confirmación de que «al menos once casos positivos» habían estado en este centro. Sin esa confirmación, Madrid tiene las manos atadas para actuar. Quien le debe comunicar esos datos con la mayor premura posible, explican, es el propio Ministerio de Sanidad. Y no está ocurriendo así. Se están dificultando, dicen, las ya de por sí complejas tareas para cortar la transmisión del virus allí donde se producen «encuentros» de riesgo.

Desde la Comunidad de Madrid califican esta situación de «descontrol» por parte del Ministerio de Carolina Darias. Un escenario similar al que se vivió durante muchas etapas de la pandemia del coronavirus y que vuelve a replicarse ahora con la viruela del mono. Madrid aún espera, por ejemplo, los resultados de las pruebas sobre una muestra sospechosa enviada el pasado jueves 19 de mayo. Y otros 5 resultados del viernes 20 de mayo.

Madrid no entiende cómo desde el viernes al lunes no tuvieron notificación alguna por parte de Sanidad, teniendo en cuenta que el brote se encuentra en su fase temprana y el margen de reacción para atajarlo es aún amplio. De hecho, confirman, durante el sábado y el domingo se tomaron muestras y se enviaron al laboratorio dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez para su análisis, pero no hubo respuesta alguna. Silencio total.

Rastreo

Además, explican, el retraso de la notificación de los test a las muestras sospechosas está afectando gravemente al rastreo de casos. Las pruebas se realizan íntegramente en el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación de Diana Morant, pero que reporta directamente a Sanidad. A partir de este próximo fin de semana, el hospital Zendal también estará a disposición de los servicios de salud madrileños por decisión del Gobierno de Ayuso.

Según explican fuentes de la Comunidad, el protocolo que se está aplicando en la región con los casos sospechosos está sirviendo de cortafuegos ante esta situación de retrasos. Pese a no conocer a tiempo si un caso es positivo, Madrid está decretando aislamientos de casos sospechosos e iniciando la búsqueda de sus contactos estrechos una vez que se toma la muestra de un caso en investigación. Un protocolo estricto que permite cierta seguridad a la hora de evitar que la transmisión siga aumentando.

Vacunas

El malestar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con esta situación es patente. El martes, durante la reunión de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, le trasladó a la ministra Darias su «profunda preocupación» por los retrasos de notificación, así como por la ausencia de noticias sobre la aprobación por parte de Sanidad del protocolo de actuación que Madrid envió ya la pasada semana al Gobierno de Sánchez.

También se criticó en esa reunión la tardanza en la compra de vacunas para la viruela, a la que finalmente se dio luz verde por parte de Sanidad este miércoles. Países como Francia, Estados Unidos y Alemania ya han comenzado a inocular con los sueros disponibles a personas de alto riesgo y a algunos sanitarios.

«Sanidad es quien coordina y quien ejerce de portavoz en toda esta crisis, pero es Madrid quien hace las intervenciones. Somos las autoridades autonómicas quienes trabajan sobre el terreno», concluyen las fuentes de la Comunidad consultadas para esta información. Y, según entienden, el desempeño de Sanidad en esta crisis se lo está poniendo aún más difícil.