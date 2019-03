El camerunés de VOX: “A Iglesias hay que recordarle que el comunismo mató a un millón de negros”

El simpatizante de VOX, Betrand Ndongo cree que Podemos usa a los negros para "tener votos" y piensa que Iglesias no debería hablar de ultras siendo el comunismo el responsable de "un millón y medio de muertes de negros".

Bertrand Ndongo, simpatizante camerunés defensor de la política de inmigración de VOX, ha atendido a OKDIARIO para comentar distintos temas de la actualidad española y analizar, desde el punto de vista de una persona de raza negra, a partidos políticos como Podemos. Diez años en España le han llevado a formase una idea de cómo es el país y de la manera que los políticos usan a los inmigrantes como reclamo electoral.

PREGUNTA. Respecto a los partidos como Podemos ¿Cuál es tu opinión?

RESPUESTA. Mi opinión no es negativa, es lo siguiente. El engaño es tremendo y están jugando con la vida de los demás. Llevo años intentando ver actos concretos que haga Podemos desde la instituciones. Lo que realmente me indigna es que se siga fomentando el efecto llamada. Que se siga diciendo a los negros “¡Welcome! ¡Venid!” y hacer que sigan arriesgando su vida en el mar. Imagínate en pleno mar abierto con esas barquitas… Si se suben treinta, llegan cinco. Las personas siguen muriendo porque les dan la esperanza de que aquí van a llegar y todo va a ser perfecto y esto no es así.

Cuando hablan de VOX la gente se escandaliza, como si no hubiesen existido las deportaciones nunca y ellos fuesen a hacer las primeras ¿De qué estamos hablando? En ocho meses de Pedro Sánchez ha habido devoluciones en caliente. Lo mismo pasó con Barack Obama, el negro que deportó a inmigrantes.

Lo de Podemos es todo mentira. Viven como reyes en chalets de 600.000 euros. Echenique vive muy bien y todos lo hacen. Nosotros, en VOX, defendemos políticas de verdad que ayuden a los negros, porque no hay ninguna.

P. A Pablo Iglesias, ¿qué le dirías?

B. Que estoy esperando que condene los actos de Maduro. Que condene que se queme un contenedor con ayuda social y que diga algo de la gente que se está muriendo de hambre en Venezuela. Sigo esperando eso.

También le diré que estoy esperando que salga de su chalet y que diga algo a favor de la gente que está trabajando en la calle porque eso no es un futuro y hay que sacarles de allí. Además, hay que decirle que no vale utilizar a los negros para conseguir votos. Eso es inhumano.

Tampoco es normal que hable de la ultraderecha cuando tendría que hablar de lo suyo, que es la ultraizquierda. Iglesias va con el comunismo y el comunismo mató a un millón y medio de personas negras ¿Crees que un señor que actúa así va a ser capaz de defender mi causa? Que saque de su boca a los inmigrantes y que hable de otra cosa. Nosotros estamos cansados de tantas mentiras porque somos luchadores .

Tanto Iglesias, como Echenique como Monedero… Toda su ‘chupipandi’ que vive como Dios y critica a España. Ellos viven como Dios y nosotros seguimos comiendo migas.

