Cake Minuesa: «Profanaron el cadáver de Franco por encima de leyes y tratados internacionales»

El periodista Cake Minuesa ha estrenado el documental «El Valle de los Caídos: 2019 la profanación», una obra que muestra la grandeza de este monumento histórico como bien de interés cultural y que denuncia el acto de profanación hacia el cadáver del dictador Francisco Franco. «Un recorrido temporal por la persecución a la fe y a la cruz más grande de la cristiandad que culmina en 2019 con la profanación de la tumba y exhumación del cuerpo de Franco», ha indicado Minuesa a través de una nota de prensa.

El reportero asegura en una entrevista concedida a OKDIARIO que fue detenido por la Guardia Civil mientras intentaba grabar el momento de la exhumación de Franco. «Me compré hasta un disfraz de sacerdote pero al final no me lo puse. Al final me detuvieron por intentar colarme en la base de la cruz para filmar el momento de la profanación», ha dicho Minuesa, quien recuerda que pasó varios días en la hospedería de la basílica para grabar el documental.

«Me confiscaron todo el equipo y nunca me lo devolvieron», lamenta el profesional, quien revela que ha tenido un juicio porque, durante su detención, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le requisaron las cámaras, el móvil y demás herramientas de trabajo.

Minuesa afirma que el estreno de su documental levantará ampollas y avergonzará a varios sectores, entre ellos la Iglesia, que no hicieron nada ante la profanación de los restos de Franco, que fue exhumado en octubre de 2019. «En 2019 ocurrió un acto brutal que fue la exhumación del cadáver de Franco por encima de leyes eclesiásticas, tratados internacionales, por encima del prior del Valle de los Caídos», ha denunciado.

El periodista recuerda también que durante ese momento les prohibieron acudir a misa y que en algunas ocasiones se tenía que celebrar en el patio exterior del monumento, al aire libre. «Nos colamos en la base de la cruz e intentaron acusarme de un delito por ello», ha dicho.

En el reportaje han participado el politólogo y doctor en Economía Santiago Armesilla, el histórico periodista Eduardo García Serrano, el portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, y también figuran testimonios de personajes como el escultor del franquismo Juan de Ávalos.