Buxadé: «Von der Leyen está callada ante la corrupción que acorrala a Sánchez»

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) es eurodiputado y jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Su trayectoria al frente de la formación de Santiago Abascal en Bruselas ha estado marcada por una férrea defensa de las fronteras europeas como límites naturales contra la inmigración ilegal y por ejercer una continua oposición a las políticas implementadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Buxadé critica que la dirigente europea sea «aliada» de Pedro Sánchez y que calle ante la crisis institucional que acorrala al presidente del Gobierno. «Nuestros socios en Patriots conocen la realidad de España, pero a nivel institucional Von der Leyen está callada», asegura Buxadé.

El europarlamentario de Vox afirma, durante una entrevista concedida a OKDIARIO, que Sánchez puede «destruir el Estado de derecho» o acabar con la igualdad de los españoles y nadie diría nada en el organismo supranacional europeo. «Pero ese es nuestro trabajo y es un trabajo que estamos haciendo de contar la realidad por amor a España y por rechazo a su Gobierno», ha explicado.

PREGUNTA.- El miércoles pasado hubo reunión de Santiago Abascal con Giorgia Meloni aunque ahora están en el grupo Patriotas por Europa. ¿Qué conclusiones se sacan?

RESPUESTA.- Siempre hemos estado en ese pivoteo. Cuando estábamos en el grupo de Conservadores y Reformistas, también hacíamos actos con Orbán, y entonces nos acusaban de no sé qué. Bueno, porque los medios ensobrados, como dice Milei, no entienden, ni quieren entender, que la reunión con Giorgia es una reunión habitual porque Santiago y Giorgia tienen una relación permanente. ¿De qué hablan? En el fondo hablan de todo lo que preocupa a Santiago y a Giorgia en España, en Italia y en el ámbito de la Unión Europea: de cooperar y colaborar dentro del Parlamento Europeo con las correspondientes iniciativas y de las cuestiones relativas, por supuesto, a la inmigración o a la seguridad. Nosotros no tenemos ningún especial interés en contar si Santiago se ha reunido con Giorgia. Pero sí necesitamos combatir la propaganda de los medios que dicen que que Santiago se ha ido a Patriots y que ya no tiene ninguna relación con Giorgia. No, al contrario. Yo creo que se ha fortalecido. Diría que se han visto más veces en el último tiempo que cuando estábamos dentro del grupo de conservadores porque no se entiende que la relación entre Santiago y Giorgia es una relación política profunda, de convicciones profundas, que cuando Fratelli estaba en el 4% y nosotros estábamos en el 15% en noviembre de 2019 pues Santiago, por supuesto, no la rechazó.

P.- Meloni lleva tiempo con el tema de los centros de refugiados para la tramitación del asilo y parece que Von der Leyen esa idea ahora no le parece tan mal. ¿Cómo lo están viendo desde Vox?

R.- Von der Leyen es un bicho, es un mal bicho. Sólo quiere el poder, quiere ser presidente de la Comisión Europea y está intentando ahora navegar porque tiene que salvar a la CDU en Alemania ante el crecimiento brutal de Alternativa por Alemania o tiene que salvar a sus socios populares en Austria ante el crecimiento de FPÖ. Y entonces hace esa declaración justo el día antes del Consejo Europeo que se va a tratar el tema de la inmigración. Dicho esto, nosotros no cambiamos nada y en la misma posición de Meloni hay que evitar que entren en el territorio de la Unión Europea. El acuerdo que ha cerrado Italia con Albania tiene esa finalidad. Es que los sacas fuera de la Unión Europea.

P.- ¿Pero esto no se hizo con Merkel en Turquía? Cuando se llevaban refugiados Sirios hasta Turquía después del desastre de 2016…

R.- No llega a ser exactamente lo mismo, porque yo creo que no hubo grandes deportaciones de Alemania a Turquía. Ahí lo que se pagó es para que no siguieran entrando. Merkel dijo welcome refugees, que al final es una pancartita de la izquierda que la asume ella. Empiezan a llegar millones y entonces tiene que decir ‘uy, parad, hay que pagar a Turquía’ para que los tenga ahí parados en la en la frontera con Grecia, que es otro de esos países que sufre brutalmente las consecuencias de la inmigración ilegal.

P.- ¿Diferencias con Meloni entonces?

R.- Con Meloni es distinto, porque lo que hace ella es, primero, que no se olvide que el principal acuerdo que ha cerrado es con Túnez y con la Guardia Costera de Túnez para impedir la entrada, la llegada de esas embarcaciones. Y lo cierto es que ha conseguido que se bajen un 70% la entrada de ilegales en Italia en el último año, cosa que en España estamos multiplicando por dos las entradas en Canarias. Eso es lo primero. Y lo otro es una alternativa: Albania es un país musulmán y no les preocupa recoger inmigrantes musulmanes. Esto es una búsqueda de una solución y es Meloni la que está confrontando al problema de la inmigración. Pero la clave es que no salgan de África. Hagamos centros de control de la inmigración en África y esto es algo que ha propuesto Vox desde hace cinco años y que seguiremos proponiendo.

P.- ¿Cuánto tiempo tienen que pasar en esos centros para que se decida finalmente su destino?

R.- Indefinidamente, porque ahí el procedimiento es el siguiente: allí se determinarán las necesidades de inmigración para Europa. Oiga, necesitamos tantos de estos con estas cualificaciones profesionales. Oiga, es que no tenemos ninguno aquí en el centro, en la costa africana. Ah, pues… Pues no viene ninguno. Es simplemente que aquella persona que realmente quiere entrar, que reúne las condiciones, que no tiene antecedentes penales, que viene a trabajar, que tiene la cualificación profesional lo vamos a hacer allá, porque una vez están en territorio europeo es mucho más difícil. Una vez está en el territorio europeo tienes que cerrar un acuerdo con ese tercer país para la devolución. ¿Qué es lo que nos está sucediendo con Marruecos? Marruecos no está colaborando con España. Cuando la policía detiene a un marroquí, le abre el expediente y acuerda la orden de expulsión. Se llama a Marruecos y dicen que no lo quieren. Eso hay que evitarlo a toda costa.

P.- Quiero volver a la cuestión de Vox con relación a Meloni y a Orbán, ustedes se han ido cerca de un líder que es Orbán, que es un aliado de Putin. Y eso en el discurso de Vox, que siempre ha sido contrario en ese sentido a lo que es Putin, no se ha entendido muy bien.

R.- No es verdad que Orbán sea un aliado de Putin, otra cosa es la sensación que quieren dar los medios de comunicación. El principal aliado de Putin es la izquierda alemana. Es la socialdemocracia alemana. El principal aliado de Putin es Sánchez, que es el segundo país comprador de gas y de petróleo en medio de la guerra. ¿Cuál es la diferencia? Orbán sale y dice ‘yo necesito gas y petróleo para sobrevivir, porque además no puedo comprarlo como hace España, porque no me lo traen por barcos, porque Hungría no tiene costa’. Y entonces dice ‘tengo que comprar a Rusia’. Y lo dice públicamente. Y Sánchez, sin embargo, lo compra vía terceros países de forma ilegal o de forma fraudulenta saltándose las prohibiciones. Orbán no es ningún aliado de Putin. Orbán ha apoyado todas las medidas que ha adoptado la Unión Europea. Lo que está planteando es que cada vez que adoptemos una medida pensemos las consecuencias. Lo vimos la semana pasada en Estrasburgo, cuando a Orbán le acusan de que hay rusos trabajando en Hungría y Orbán sale en el pleno de Estrasburgo y dice ‘yo tengo 3.000 rusos trabajando en Hungría con papeles de permiso de residencia. Alemania tiene 300.000 y en España hay 100.000’. ¿Entonces, quién es el aliado? Entonces es mentira.

P.- Se ha filtrado la noticia de que el Gobierno pensaba hacer un centro de refugiados o un centro de migrantes en Ciudad Real. ¿Cuál es la posición de Vox en relación a este tipo de de centros?

R.- Bueno, es que ya no quedan cuarteles en España para que metan inmigrantes ilegales. No hay más alternativa que devolverlos a su país. Se corta el grifo de forma inmediata. No recibís ni un solo euro de ayuda pública. No vamos a dar visados de residencia a ningún ciudadano marroquí, ni mauritano, ni de Mali, ni de Senegal. Entonces no colaboran con nosotros en la inmigración ilegal, en la lucha contra la inmigración ilegal. ¿Su consecuencia? Nosotros no vamos a colaborar con ustedes en otras cuestiones.

P.- ¿Por qué tanto miedo a Marruecos por parte de Sánchez?

R.- No sé si es el móvil o simplemente son los intereses políticos. Yo cada vez tengo más la opinión de que simplemente está al servicio y rindiendo órdenes de Mohamed y de Von der Leyen. Él es un mandado, digámoslo así. A pesar de que es malo y que no hay que excluirle responsabilidades, pero es un mandado de unos y de otros. A la estrategia de los burócratas en Bruselas sirve la entrada masiva de producción agraria extranjera para hundir el sector agrario europeo, porque es evidente que hay una clara voluntad de destruir el sector productivo europeo y por otra parte sirve a los intereses de Marruecos y una especie de geoestrategia que nadie entiende.

P.- Da la sensación de que el globalismo ahora admite su propio fracaso, es decir, ahora tienen que tomar medidas porque el tema migratorio se les ha ido de las manos.

R.- Sí, pero sólo palabras, de verdad, que nadie se los crea. Es pura propaganda. Dentro de nada va a ser la COP 29 en Azerbaiyán, uno de los principales productores de gas y petróleo, precisamente un lugar donde los derechos humanos son discutibles. Pues se van a ir todos con sus aviones privados y van a hacer declaraciones a favor del cambio climático, de pedir reducciones de emisiones y desindustrializar. Son capaces de hacerlo en Venezuela, porque como también es un productor de petróleo… La legislatura pasada fue la del Pacto Verde Europeo. Von der Leyen apareció allí con su Green Deal. En esta legislatura le cambian el nombre, entonces ya no se llama Pacto Verde Europeo, porque claro, con ese nombre ya no puedes ir a ningún lado. Es que cualquier agricultor, cualquier ganadero, cualquier pescador, te tira una silla a la cabeza y entonces ahora le llaman transición justa y limpia. Es decir, destruyamos nuestra industria y destruyamos nuestro sector primario.

P.- Quiero preguntarle también por Alvise. Es innegable que su partido ha atraído a votantes y a ex votantes de Vox y eso ha mermado las expectativas de su partido en Europa. ¿Dónde están posicionados?

R.-Bueno, no forman parte de ningún grupo político. Están ‘no inscritos’ porque no hay ningún grupo político que les haya acogido. Yo creo que aquí lo más importante es que quede claro que esos votantes de Alvise responden a una realidad que es el hartazgo con una forma de hacer política en España que es la forma del bipartidismo y la forma del separatismo y, por tanto, a esos votantes todo nuestro abrazo y decirles que sepan que estamos dispuestos a representar su hartazgo y su rechazo al sistema. Nosotros a lo nuestro, tenemos claro un programa, una alternativa política con socios internacionales y en construir una alternativa al globalismo.

P.- ¿Qué imagen está dando Sánchez por los casos de corrupción? ¿En Europa se está hablando, se sabe realmente la grave crisis institucional en la que vive España?

R.- Pues ahí enmarcamos la visita de Santiago [Abascal] ayer a Bruselas. Nuestros socios en Patriots conocen la realidad, pero a nivel institucional cero. Von der Leyen callada. Todos los socios de Von der Leyen, es decir, los del Partido Popular Europeo y por supuesto los socialistas europeos, callados. Es decir, aquí Sánchez puede destruir el Estado de derecho como lo ha hecho, acabar con la igualdad de los españoles con la Ley de Amnistía, amnistiar e indultar a terroristas y a golpistas. Y por supuesto, puede tener una trama de corrupción familiar, de partido y de gobierno y nadie dice nada. Pero ese es nuestro trabajo y es un trabajo que estamos haciendo de contar la realidad por amor a España y por rechazo a su Gobierno.

P.- Vox ha redoblado la presión sobre el PP en el Senado pidiendo un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional presentando un escrito ante la mesa de la Cámara Alta después sobre la decisión del Congreso de publicar en el BOE la reforma que beneficia a los presos de ETA. Por cierto, menudo patinazo también de Vox con este tema…

R.- No voy a dejar de empezar la contestación diciendo que se siente ese error, que es un error grave y que se han depurado las responsabilidades. Dicho esto, hay que reaccionar de forma inmediata y es lo que nosotros hicimos en el Senado. Presentamos un escrito a la Mesa del Senado donde tiene el PP mayoría absoluta diciendo ‘oiga, habrá un plazo extraordinario de enmiendas’. Y contestó la Mesa del Senado que no se puede, que esto el reglamento no lo permite, ¿y? Pero hay un principio parlamentario que es que las mesas de gobierno de la Cámara pueden hacerlo y se habilita la posibilidad de abrir un plazo extraordinario. Hubieran permitido abrir un plazo extraordinario, hubiéramos puesto una enmienda de rechazo a esa disposición adicional y ese artículo 14 se hubiera votado en el Senado que no y resuelto. El error se ha cometido. Pero bueno, reparamos el error. El Partido Popular no. Al día siguiente presentamos escrito. Oiga, pues usted interprete el rechazo que va a hacer el Senado como un veto implícito. Además, tenemos un antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo reconoció. ¿Qué ha sucedido ahora? Al PSOE le importa un bledo la ley, la Constitución y nada. Entonces el Congreso dice ‘no, a mí lo que haya dicho el Senado, yo tiro para adelante’, y publicó la ley. Ahora lo que nosotros le decimos es ‘oiga, que la Mesa del Congreso dirigida por Armengol se acaba de saltar por el forro de sus caprichos lo que dice la mesa del Senado’. Y eso es lo que le estamos diciendo. ‘Oiga, Senado, defiéndase, ustedes pueden’. La Mesa del Senado no es el PP, es la Mesa del Senado. Es una Cámara que representa la soberanía nacional y, por lo tanto, háganlo y váyase usted al Tribunal Constitucional.

A propósito de Armengol, hoy hemos presentado querella contra Armengol, presidente del Congreso, ex presidente de Baleares, por supuesto, contra Koldo, Juan Carlos Cueto y toda la parte de esta trama que ya habíamos denunciado pero que ahora queda clara en los informes de la Unidad Central Operativa al respecto de tráfico de influencias, malversación de caudales, falsedad documental en el tema de las mascarillas en Baleares.