El bulero Koldo está condenado a 19 años de prisión por corrupción

Koldo García ha lanzado desde la cárcel, donde cumple 19 años y 8 meses de condena por corrupción, una acusación sin pies ni cabeza contra OKDIARIO y el Partido Popular. El bulero Koldo ha asegurado falsamente que los populares acordaron supuestamente pagarle la defensa y un millón a través de este periódico a cambio de información. Koldo fue condenado el pasado mes de junio por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, en vísperas de recurrir su condena, el ex asesor de José Luis Ábalos ha elucubrado toda una operación del PP para librarse de la cárcel.

Koldo permanece en el centro penitenciario Madrid V – Soto del Real desde el 27 de noviembre de 2025, donde ingresó en prisión provisional -desde hace cinco meses contando desde la sentencia-. La sentencia de junio acreditó que Koldo formaba parte de una red criminal con reparto de funciones junto a José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama, jugando un papel imprescindible en la adjudicación irregular de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia del covid y el posterior cobro de comisiones ilegales o mordidas. El ex asesor de Ábalos fue condenado concretamente por cuatro delitos: organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El tribunal consideró probado que Koldo García actuó como el engranaje clave de la red aprovechando su puesto de máxima confianza en el Ministerio de Transportes.

El Supremo cierra la puerta

El pasado 14 de octubre, la Sala de lo Penal del Supremo desestimó los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo y confirmó las condenas impuestas. La defensa de Koldo formuló un recurso alegando un total de 11 motivos diferentes, donde sostenía que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

Ahora, el Tribunal Supremo ha ordenado la ejecución de la misma y le requiere el pago de forma solidaria, junto al ex ministro y a Víctor de Aldama, 430.298 euros procedentes del delito de cohecho, además de multas que suman 170.250 euros. El auto recuerda que esa sentencia «es firme, contra la que no cabe recurso alguno».