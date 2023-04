El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha dicho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que «cada vez que llega a un acto del PSOE, lo que hace es convertirse a «Pedro Mil Anuncios Sánchez»; cada día se inventa una historia nueva; pero la gente no es tonta, sabe que hay elecciones dentro de un mes y que las promesas que está diciendo Pedro Sánchez son imposibles», ha asegurado Bendodo en declaraciones a los medios en Coín (Málaga) junto al alcalde y candidato a la reelección, Francisco Santos.

«Al final, un político que promete todo en el último minuto queda mal, porque está diciendo que no ha sido capaz de hacer esto en todos los años de legislatura», ha dicho Bendodo.

El dirigente popular ha indicado que ahora el Ejecutivo «acaba de prometer 1.100.000 puestos de trabajo de aquí a 2025», señalando que «es lo único en lo que no han mentido porque saben perfectamente que dentro de seis meses el PP llegará al Gobierno de España y creará los puestos de trabajo que el PSOE ha destruido».

Pero, se ha preguntado «¿qué español se cree que Sánchez va a construir 180.000 viviendas y lo anuncia un mes antes de las elecciones, cuando no ha tenido cinco años para hacer vivienda y no ha hecho ni una»?, al igual que se ha cuestionado por qué «ahora se saca del bolsillo una inversión para la Formación Profesional y no lo ha hecho los cinco años anteriores».

Para Bendodo, «tenemos un presidente del Gobierno que miente permanentemente, que no dice la verdad ni al médico», recordando que aseguró que nunca pactaría con Bildu pero «ha pactado la Ley de Memoria Democrática, la reforma del Código Penal y ahora la Ley de Vivienda»; y que «decía que no podía dormir si tuviera que pactar con Podemos y pactó».

«No dice la verdad ni cuando está dormido. Eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez», ha asegurado, además de acusarle de que «hay que tener la cara de hormigón armado para que se vaya de campaña con el presupuesto de todos los españoles».

En este punto, ha explicado que «utilizar el Falcon como presidente del Gobierno para los viajes por el territorio nacional lo entendemos, pero que todos los españoles tengamos que pagarle la campaña electoral a Pedro Sánchez porque usa el Falcon para ir a los actos del PSOE, no estamos dispuestos». «Eso es tomarle el pelo a la gente. Ya está bien de usar los fondos de todos para su campaña de su partido», ha asegurado.

«Tenemos un presidente a la fuga», ha dicho, criticando de nuevo que Sánchez «ha debilitado el Estado», con la eliminación del delito de sedición, «cuando dijo que iba a tipificar como delito el referéndum ilegal y lo que ha hecho es permitir que los golpistas catalanes se vayan de rositas». También ha vuelto a hacer referencia a que ha hecho «que la corrupción sea más barata en España» al modificar el delito de malversación.

El daño hecho a las mujeres

Además, ha reiterado que es el Gobierno «que más daño ha hecho a las mujeres y a los menores en la historia de la democracia con esa nefasta ley del ‘solo sí es sí’», en virtud de la cual «1.000 violadores y agresores sexuales han visto reducidas sus condenas y más de 100 de ellos han salido de la cárcel».

En este punto, ha recordado que «ha tenido que venir el PP a rectificar esta chapuza», incidiendo en que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, «ya gobierna y reforma desde la oposición»; y ha lamentado que «la chapuza es tan grave que aunque se haya reformado la ley y entre en vigor en unas semanas o en unos meses, todos los delitos cometidos antes de la entrada en vigor y todas las sentencias dictadas antes de la reforma todavía se rigen por la antigua ley».

Bendodo ha reiterado que los españoles «le van a recordar por haber impulsado una Ley de Vivienda que protege e incentiva la ocupación, que son delitos; que va a pasar a la historia por desproteger el Estado; por someter a los españoles a pagar los precios más altos de la cesta de la compra». Además, le ha recordado que «un presidente del Gobierno es el presidente de todos los españoles, no sólo de los que le han votado».

«El cambio es necesario y esto se va a producir a partir del próximo 28 de mayo, donde todos los españoles demos el primer paso para que a final de año España tenga un Gobierno que defienda el conjunto de los intereses de los ciudadanos y no un gobierno que se dedique a resistir para que el presidente Sánchez pueda seguir diciendo que es el presidente no de todos los españoles», ha señalado.

«El PP aspira a una mayoría amplia, suficiente, que dé tranquilidad al conjunto de los españoles. Y en eso vamos a seguir trabajando para seguir creciendo», ha concluido.