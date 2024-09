Juan Carlos Barrabés se presentó como «asesor y colaborador» de la cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, para optar a un reciente contrato del Ministerio de Trabajo. El socio de Gómez incluyó estas credenciales entre la documentación entregada a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, el organismo licitador, y a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Este periódico ya adelantó, el pasado abril, que Barrabés había presentado su participación en esta cátedra como mérito para optar a otro contrato, también del Ministerio de Trabajo.

En aquella ocasión, el empresario acabó llevándose el contrato, valorado en 339.584,81 euros, a través de su UTE Innova Next. La misma que recibió los contratos de Red.es, de más de 10 millones, tras las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.

Esta vez, sin embargo, Barrabés no ha logrado la adjudicación, por un importe de 550.000 euros (IVA no incluido), consistente en la realización de diez eventos de difusión y siete actuaciones del Universo Startup en diez ciudades españolas. El valor total del contrato ascendía a 1.980.000 euros, procedentes de fondos europeos a través del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e Innova Next optaba a uno de los dos lotes ofertados. La UTE de Barrabés quedó clasificada en segunda posición.

«Asesor» de la cátedra de Gómez

Entre la documentación aportada para optar a la licitación, y a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario, el socio de Begoña Gómez presenta su participación en la cátedra -que él mismo impulsó- como mérito en el apartado de «responsabilidad social» de su empresa.

En concreto, detalla que es «colaborador y asesor de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid», y añade que el objetivo de la misma «es dar respuesta al impulso que necesita el sector privado y el tercer sector en España, para hacer realidad la transformación social competitiva y hacer visible la compatibilidad del impacto social y la rentabilidad». Se trata de una descripción idéntica a la que aportó en el contrato anteriormente mencionado.

Igualmente, señala que «los profesionales de Barrabes.biz» -su consultora- «tienen experiencia en programas de emprendimiento -captación, incubación y aceleración de startups- que se relacionan directamente con el objeto del programa».

El empresario también se compromete a poner a disposición del Ministerio de Trabajo «los conocimientos impartidos en el máster, como son procesos, herramientas y métricas que tienen que incorporar la compañías para generar impacto y afrontar con éxito la transformación social competitiva de la empresa, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

Con esas credenciales, el socio de Begoña Gómez pretendía reforzar sus opciones en el contrato que, en esta ocasión, no se llevó. El contrato fue formalizado el pasado agosto.

Reuniones con Sánchez y Gómez

Cabe recordar que Barrabés, al igual que la mujer del presidente del Gobierno, está imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El empresario ha logrado adjudicaciones por un importe superior a los 22 millones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En sus comparecencias ante el juez Juan Carlos Peinado, declaró haberse reunido hasta en dos ocasiones con Sánchez en La Moncloa. En una de ellas estuvo presente también Gómez, además de uno de los profesores del máster de la Complutense. Según el empresario, «fue una conversación corta» porque Sánchez tuvo que atender una llamada. En otra de las reuniones participó además Manuel De La Rocha, responsable de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, y otra persona «de su nivel».

Barrabés confirmó además varias reuniones con Begoña Gómez para tratar la puesta en marcha de la cátedra y el máster. Según su versión, en esos encuentros con la esposa de Sánchez estaban presentes «ella y algunas mujeres», «gente que trabajaba con ella en el máster», afirmó, si bien aseguró desconocer sus nombres.

Sí confirmó que su relación con el líder del PSOE viene de lejos. En concreto, desde 2015. El empresario explicó que ese primer encuentro fue en Benasque (Huesca) antes de que Sánchez llegara a Moncloa, cuando citó a los empresarios para mantener una reunión. Cabe recordar que OKDIARIO ya destapó el clan Benasque, el grupo de políticos vinculados al PSOE y empresarios que se reunían en esta localidad pirenaica, de la que es originario Barrabés. Como reveló este periódico, el propio empresario mantenía una relación estrecha con David Cierco, responsable de Red.es.

En el caso de Begoña Gómez, el empresario explicó al juez que la conoció en 2019, cuando participó en un evento denominado Mañana, y que la ha visto «en bastantes ocasiones» debido al máster en el que él impartió algunas clases. Explicó que se vieron tanto en Moncloa como en otros lugares y que fueron «bastantes» veces, «como nueve».

Barrabés también aseguró que fue Gómez quien contactó con él para proponerle su colaboración en el máster, en concreto, «en la parte de estrategia». «Me pareció que era una cosa seria, no sé cómo funcionaba eso, y bueno, llegué allí», señaló. Por ello, recibió una compensación económica de «200 o 300 euros por clase».