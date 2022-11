Al clamor político, social y judicial contra la chapuza legal de la Ley del sí es sí aprobada por el Gobierno socialcomunista, se han sumado también varios barones regionales del PSOE. A los habituales críticos Emiliano García-Page y Javier Lambán se han unido está vez también Adrián Barbón y Juan Lobato. Los dirigentes socialistas han urgido a Pedro Sánchez a corregir lo que califican de «embrollo» legal que ha provocado, según ellos, «la soberbia intelectual» de Irene Montero y reformar la Ley para evitar que delincuentes condenados por abusos sexuales sean excarcelados o vean rebajadas sus penas, como ya está ocurriendo.

Los líderes territoriales del PSOE han salido en defensa del trabajo de los jueces frente a los ataques de la ministra de Igualdad y su formación, Podemos, que los culparon de ser responsables de las reducciones de condena por la interpretación que hacen de la ley, por su «falta de formación» y por ser «fachas con togas». Eso sí, ninguno de ellos se ha atrevido a pedir a Montero su dimisión y a reclamar a Sánchez la cabeza de la ministra de Igualdad.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el más duro con Montero al señalar que hace gala de «soberbia intelectual» por «reafirmarse» y no reconocer su error, sino que en su lugar está «cavando una trinchera». Asimismo, Page le ha reclamado una rectificación por sus palabras contra los jueces. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha urgido a buscar «cuanto antes» soluciones o «paliativos» a los «resquicios» de la Ley.

«Embrollo»

El presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, se ha pronunciado en la misma línea porque, según él, «esto no va de culpar a los jueces, va de buscar una solución» a lo que ha calificado de «embrollo» al que hay que buscar «una salida». «Lo que no se puede es que cuando hay una aplicación no querida y no deseada se ataque a los jueces», ha dicho. Barbón sí ha coincidido con la ministra de Igualdad en señalar que «es necesario facilitar una mayor formación en perspectiva de género» al tiempo que ha reclamado una la solución al problema, que para él, pasa por «rectificar de inmediato y corregir los efectos no deseados de la aplicación de la ley».

También ha criticado la posición del Gobierno Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños y habitualmente alineado con Sánchez. Lobato ha abogado por «abrir una reflexión» ante el caos provocado por la Ley de Libertad Sexual y se ha mostrado partidario de hacer «ajustes» y «correcciones» en la norma. «En política, el darse cuenta de que algo no funciona, cuanto antes y más humildad mejor», ha sostenido.

Los barones socialistas se suman de este modo al coro de voces críticas que se ha formado en los últimos días contra la Ley del solo sí es sí impulsada por Montero una vez se empezaron a conocer las numerosas excarcelaciones y rebajas de penas a abusadores sexuales como consecuencia de la aplicación de la misma. Tras las mismas, tanto la ministra de Igualdad como miembros de su Ministerio estallaron con graves acusaciones contra el Poder Judicial.