El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Marruecos para mantener una reunión con Mohamed VI tras el giro protagonizado por el Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental. Después la reunión, Sánchez cenó con el rey marroquí y otras autoridades del país con las banderas nacionales de fondo. Rabat optó por poner la bandera española boca abajo, un gesto que significa rendición o petición de auxilio.

Poner una bandera boca abajo supone también «desastre o petición de amparo», así como una «declaración de rendición ante el enemigo, solicitud de auxilio o protesta». Así lo asegura Ser Comunicación, un blog especializado en protocolo. En caso de que esta acción fuese premeditada por Marruecos, se estaría insinuando una ofensa o burla hacia España durante la visita de Pedro Sánchez a Rabat.

El diputado nacional de Vox José Ramírez del Río recuerda también lo que puede significar una bandera boca abajo aludiendo a la película En el Valle de Elah (2007): una protesta patriótica contra el Gobierno del país. «¿Recordáis la película En el valle de Elah? Allí explican lo que significa poner la bandera al revés. Y las cosas como son, estamos en problemas mientras nos siga representando Antonio», asegura Ramírez del Río en un mensaje colgado en las redes sociales.

Para el que fuera dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, no fue un despiste. «Invertir nuestra bandera no es un despiste. Es un acto deliberado de humillación. Pedro, no sé qué tendrás por ahí para verte obligado a tragar con esto. Pero hasta aquí. Tú ya solo representas cuanto pueda dañar a España. Eres un traidor», señala en un mensaje.

«Tomada por el enemigo»

Otro usuario advierte de lo que significa poner una bandera boca abajo: «Una bandera izada al revés, en un emplazamiento no habitual, significa que la zona ha sido tomada por tropas enemigas». «Por tanto NUESTRA BANDERA indica de alguna forma , la rendición ante fuerza armada extranjera. Hay que decir más cosas para saber qué sátrapa tenemos de presidente ?? No hay nadie de protocolo que diga algo? Descorazonador, humillante y triste, semejante ultraje», asegura OrangeMan (@juanluglez).

En el artículo 543 del Código Penal español se castigan las «ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho» hacía los símbolos o emblemas de España como, en este caso, la bandera nacional. «Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses» señala este artículo.